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27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
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Російські легкоатлети продовжать виступати без прапора та гімну

Олександр Трикіша
17 листопада, 17:23
Російські легкоатлети не матимуть змоги виступати під національним прапором. Конгрес Всесвітньої легкоатлетичної асоціації продовжив усунення Всеросійської федерації легкої атлетики

Російські легкоатлети продовжать виступати під нейтральним прапором / Фото: Getty Images

Усунення діятиме до виконання всіх умов відновлення російської федерації, йдеться на сайті worldathletics.org.

Ще у листопаді 2015 року Всеросійську федерацію легкої атлетики тимчасово позбавили членства у World Athletics через порушення антидопінгових правил.

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З того часу російські спортсмени виступають на чемпіонатах світу та Олімпіадах у нейтральному статусі.

До речі, російські легкоатлети не були допущені до Ігор-2016, а вже на Олімпіаді-2020 виступали під нейтральним прапором

З того часу питання про відновлення членства ВФЛА піднімалося кілька разів, але рішення поки не було ухвалено.

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Сьогодні раніше стало відомо, що через санкції Росії на Олімпіаді-2022 не буде. Спортсмени виступатимуть під абревіатурою ROC, яку не можна ніде розшифровувати.