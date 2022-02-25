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Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Російські клуби залишили у єврокубках: результати жеребкування Ліги Європи

Любомир Луканюк
25 лютого, 13:46
Визначилося вісім пар, які продовжать боротьбу за популярний клубний трофей

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. УЄФА хоч і відібрав фінал ЛЧ-2022 у Санкт-Петербурга, але не викинув російські клуби з єврокубків.

Результати жеребкування:

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  • Рейнджерс (Шотландія) — Црвена Звєзда (Сербія)
  • Брага (Португалія) – Монако (Франція)
  • Порту (Португалія) – Ліон (Франція)
  • Аталанта (Італія) – Байєр (Німеччина)
  • Севілья (Іспанія) – Вест Хем Юнайтед (Англія)
  • Барселона (Іспанія) – Галатасарай (Туреччина)
  • Лейпциг (Німеччина) – Спартак (Росія)
  • Бетіс (Іспанія) – Айнтрахт (Німеччина)

Перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 10 березня. Ігри у відповідь заплановані на 17 березня.

Фінал цьогорічного розіграшу ЛЕ відбудеться у Севільї на стадіоні "Санчес Пісхуан".

Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України: