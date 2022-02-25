Російські клуби залишили у єврокубках: результати жеребкування Ліги Європи

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. УЄФА хоч і відібрав фінал ЛЧ-2022 у Санкт-Петербурга, але не викинув російські клуби з єврокубків.
Результати жеребкування:
- Рейнджерс (Шотландія) — Црвена Звєзда (Сербія)
- Брага (Португалія) – Монако (Франція)
- Порту (Португалія) – Ліон (Франція)
- Аталанта (Італія) – Байєр (Німеччина)
- Севілья (Іспанія) – Вест Хем Юнайтед (Англія)
- Барселона (Іспанія) – Галатасарай (Туреччина)
- Лейпциг (Німеччина) – Спартак (Росія)
- Бетіс (Іспанія) – Айнтрахт (Німеччина)
Перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 10 березня. Ігри у відповідь заплановані на 17 березня.
Фінал цьогорічного розіграшу ЛЕ відбудеться у Севільї на стадіоні "Санчес Пісхуан".
Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України:
- Що ж ви, бл*дь, наробили! Ексгравець московського Спартака – про напад Росії
- "Росіє, що ти твориш? Схаменись!" Ребров вибухнув гнівом на окупанта
- Трагедія розбила наші серця: олімпійська чемпіонка підтримала Україну з Америки
- Вусик повернувся в Україну і зробив заяву про війну з Росією
- Росія – окупант! Шевченко назвав речі своїми іменами