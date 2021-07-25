Росіянки перестріляли українок на Олімпіаді-2020

Збірна України зі стрільби з лука розгромно програла в 1/8 фіналу Олімпіади-2020 і припинила боротьбу на турнірі. Кривдниками наших дівчат стала команда РОКу

Анастасія Павлова на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Наша команда у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової і Лідії Січенікової зуміла виграти лише один сет, а в інших поступилися в якихось один-два бали, але в підсумку це вилилося в непривабливі 2:6.

На цьому виступ нашої жіночої команди в Токіо завершений, але Україну в стрільбі з лука ще представить Олексій Гунбін. Він виступить в одиночному розряді.

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Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відмічаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.