Росіянці, яка спровокувала скандал з українкою Магучіх, не дали візу в США

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх у Токіо / Фото: Reuters

Причини, по якій американці відмовили російській спортсменці у видачі візи, не повідомляються.

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Ймовірно, це пов'язано з тим, що раніше американське посольство оголосило про скорочення обсягу наданих Росії консульських послуг і припинення обробки заявок на видачу неімміграційних віз, пише Радянський спорт.

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Нагадаємо, що обійми Марії Ласіцкене і Ярослави Магучіх спровокували грандіозний скандал в українському спорті.

Поведінка українки викликала хвилю критики в ЗМІ і серед уболівальників, дівчину навіть викликали на розмову в Міноборони, так як вона є молодшим лейтенантом ЗСУ.

"Фото обіймів зі спортсменкою РОК – це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що сталося. Сумує стосовно того, як використовували її фото в антиукраїнській пропаганді", – так прокоментували ситуацію в Міноборони.

Ярослава Магучіх з українським прапором / Фото: Reuters

Пізніше Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликав припинити цькування Магучіх, інакше вона може прийняти пропозицію від іншої країни і тоді всі будуть кусати лікті.