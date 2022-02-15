Росіянин "застрелився", Україна без медалі: результати чоловічої естафети у біатлоні

Цимбал був другим, але потім різко здав / Фото: Reuters
Чергова надія України на першу медаль Ігор-2022 у Пекіні не виправдалась. У вівторок, 15 лютого, наша збірна фінішувала далеко від п'єдесталу чоловічої біатлонної естафети, ставши дев'ятою із чотирма штрафними колами.
Богдан Цимбал на першому етапі використав лише один додатковий патрон, а одразу після чистої стрільби стоячи був другим. Але після цього, вибившись із сил, провалився на дистанції і передав естафету своєму зміннику Артему Примі лише дев'ятим.
Прима опустив нашу збірну на 12-й рядок, використавши п'ять додаткових набоїв і пішовши на одне штрафне коло.
Провалив свою стрільбу стоячи і Антон Дудченко, який також змушений був відмотати одне штрафне коло.
Наш лідер Дмитро Підручний розпочав свій, заключний, етап 11-м. Також завалив стрільбк, пішовши на два штрафні кола після стійки. І зрештою за рахунок гарної швидкості ходу фінішував дев'ятим.
Зазначимо, що під час чоловічої естафети лідирувала команда РОК, але на останній стрільбі Едуард Латипов, висловлюючись біатлонною термінологією, "застрелився", пішовши на два штрафні кола.
Це відкинуло збірну РОК, за махінації з допінгом позбавлену на Іграх -2022 прапора, гімну та назви своєї країни, з першого місця на третє.
А виграла Норвегія. Друга – Франція.
Естафета. Чоловіки
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У середу, 15 лютого, відбудеться біатлонна естафета у жінок. У цій дисципліні, нагадаємо, Україна взяла золото на Іграх-2014.