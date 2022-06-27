Росіяни гірші за терористів! Легенда Шахтаря розніс агресора за удар по Кременчуку (відео)

Андрій Пятов прокоментував обстріл ТЦ у Кременчуці

Армія фашистської Росії продовжує знищувати інфраструктуру українських міст. Рашисти постійно бомбардують ракетами цивільні об'єкти, вбиваючи мирних людей.

Сьогодні дісталося Кременчуку, куди прилетіла ракета і влучила в торговельний центр. Близько 20 людей госпіталізовано з тяжкими травмами, двоє загинуло.

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Світ спорту не залишається осторонь російських терактів. Раніше гнівний пост опублікувала дружина Олександра Усика. Тепер відреагував воротар Шахтаря Андрій Пятов, пояснивши різницю між терористами та рашистами.

"Росія – країна-терорист! Ні, навіть гірше за терористів. Ті хоча б визнають свої злочини. Ви ж вигадуєте казки про "вони самі", "фейк", "це не ми". Ви продовжуєте вбивати! Перекладу для підписників з Росії не буде, дивіться самі. Кременчук, ТЦ. Там було понад 1000 людей, мирних людей, серед яких багато дітей. Що може бути страшніше?

Після "прильотів" на місці удару дуже багато пожежників та автомобілів швидкої допомоги.

Президент Володимир Зеленський прокоментував черговий терористичний акт РФ.

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"Кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише спроба людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує зганяти своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно".

Зазначимо, що вчора Росія обстріляла київський житловий будинок та дитячий садок. Загинув один громадянин, постраждала його семирічна донька та дружина, яка є громадянкою РФ.