Росія вбила мого батька! Український футболіст не побоявся сказати правду

Два Майбороди: син та батько

24-річний нападник Сергій Майборода зараз грає за Вишгородський Діназ у Другій лізі чемпіонату України. Хоча за плечима має і виступи у Прем'єр-лізі за луганську Зорю.

Сам Сергій народився на Донеччині. Там і зустрів війну.

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"Дуже добре пам'ятаю той день. Ми бачили захід ворожих військ до Слов'янська якраз з боку нашої Білбасівки. Пам'ятаю, як світла та зв'язку не було. Навіть їжу не завозили. А ще ввели комендантську годину і навколо ходили озброєні люди. Не кажу вже про свист куль над головою. Все шуміло, страшно було", – згадує Майборода.

Його батько Сергій Майборода-старший не залишився осторонь того, що відбувається, і пішов захищати свою батьківщину. 1 липня 2019 року у Волноваському районі в санітарний автомобіль потрапила ракета. Водій Сергій Майборода та медик Ірина Шевченко загинули.