3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Росія вбила мого батька! Український футболіст не побоявся сказати правду

Андрій Трофімов
2 грудня, 20:50
Гравець Діназа згадав, як розпочиналася війна на Донбасі, в якій загинув його батько

Два Майбороди: син та батько

24-річний нападник Сергій Майборода зараз грає за Вишгородський Діназ у Другій лізі чемпіонату України. Хоча за плечима має і виступи у Прем'єр-лізі за луганську Зорю.

Сам Сергій народився на Донеччині. Там і зустрів війну.

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"Дуже добре пам'ятаю той день. Ми бачили захід ворожих військ до Слов'янська якраз з боку нашої Білбасівки. Пам'ятаю, як світла та зв'язку не було. Навіть їжу не завозили. А ще ввели комендантську годину і навколо ходили озброєні люди. Не кажу вже про свист куль над головою. Все шуміло, страшно було", – згадує Майборода.

Його батько Сергій Майборода-старший не залишився осторонь того, що відбувається, і пішов захищати свою батьківщину. 1 липня 2019 року у Волноваському районі в санітарний автомобіль потрапила ракета. Водій Сергій Майборода та медик Ірина Шевченко загинули.

"Мені боляче, що Росія має відношення до смерті мого батька. Я дуже хотів би, щоб усе це швидше закінчилося, щоб більше ніхто не страждав і не гинув. Росіяни просто залізли в нашу країну. Спочатку Крим забрали, прийшли на Донбас. Взагалі не розумію, навіщо вони це зробили, і що тут зараз роблять", – цитує Майбороду football24.ua.