Росія – окупант! Шевченко назвав речі своїми іменами

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images
Сьогодні вранці, 24 лютого, російські війська віроломно атакували Україну. Легендарний український футболіст Андрій Шевченко звернувся до міжнародної спільноти із закликом зупинити агресора.
"Рано вранці розпочалася повномасштабна війна, ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку.
Україна та її населення хочуть миру та територіальної цілісності.
Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу країну і закликати російський уряд припинити їхню агресію та порушення міжнародного права. Ми хочемо лише миру. Війна не потрібна. Війна – це не вихід", – написав Шевченко у своєму Facebook.
Раніше дружина Андрія Шевченка американка з польським корінням Крістен Пазік опублікувала моторошне відео влучення ракети російських окупантів по аеропорту Івано-Франківська.
Вражена американка закликала зупинити війну.