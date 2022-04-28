Росія напала на Україну не 60 днів тому! Директор Шахтаря назвав дату початку війни

Срна і Шахтар допомагають українцям, які постраждали від війни / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна розповів, що під час війни команда робить те, що вміє найкраще – грає у футбол, щоб зібрати кошти для України. Найближчий матч відбудеться у рідному для Срни Спліті з місцевим Хайдуком 1 травня.

За його словами, помилковим є твердження про те, що війна триває лише два місяці.

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"Я продовжую читати статті про те, що Росія вторглася в Україну 50 або 60 днів тому, але вони з'явилися в Україні в 2014 році, коли ми втратили свої домівки, стадіон та наших людей. Ми знаємо, що ми маємо зробити щось більше , щоб допомогти", – наголосив футбольний менеджер в інтерв'ю Reuters.

І додав, що Шахтар завжди буде командою з українського Донецька, і росіяни цього ніколи не змінять.

Срна також наголосив на героїзмі українців:

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"Я так пишаюся всіма українцями, бо прожив там 19 років і скоро повернусь. Вони герої".

Даріо Срна

Нагадаємо, що Шахтар проводить благодійні ігри в Європі для збору коштів як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри проводилася особлива акція для привернення уваги до злочинів Росії в Україні. Зокрема, у Польщі на поле вийшов хлопець із Маріуполя, якому вдалося забити гол.

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А в Туреччині гравці вийшли у футболках із зображенням зап'ястя Валерії Глодан. На ньому бейджик із пологового будинку про народження доньки Кіри, яка у тримісячному віці разом із мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі напередодні Великодня.