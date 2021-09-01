Росія – Хорватія: онлайн-трансляція відбору на ЧС-2022

/ Фото: AFP

У середу, 1 вересня, у відбірковій групі Н чемпіонату світу-20202 відбудеться поєдинок четвертого туру.

У Москві, на стадіоні "Лужники" зустрічаються збірні Росії та Хорватії.

Початок матчу – о 21:45 за київським часом. Наш сайт веде текстову онлайн-трансляцію гри з повторами відео голів та найнебезпечніших моментів.

РОСІЯ – ХОРВАТІЯ

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Команди у відборі

Обидві збірні поки йдуть в лідерах своєї групи, в трьох матчах вони набрали по шість очок – дві перемоги і поразки.

Росія обіграла Мальту (3: 1), виграла у Словенії (2: 1) і програла Словаччині (1: 2).

Хорватія поступилася Словенії (0: 1), обіграла Кіпр (1: 0) і Мальту (3: 0).

особисті зустрічі

Команди зустрічалися чотири рази і саму важливу перемогу хорвати добули в чвертьфіналі ЧС-2018, коли виграли в серії пенальті.

07.07.2018. Росія – Хорватія – 2: 2 (пен. 3: 4)

17.11.2015. Росія – Хорватія – 1: 3

06.06.2007. Хорватія – Росія – 0: 0

06.09.2006. Росія – Хорватія – 0: 0

слово тренерам

Головний тренер Росії Валерій Карпін :

"Не потрібно нікого мотивувати. Всі прекрасно розуміють, проти кого і де ми граємо. Хлопці знають: нікого не треба боятися. У футболі все може бути. Грають звичайні люди з обох сторін".

Головний тренер Хорватії Златко Даліч :

"Новий тренер принесе збірній Росії нову енергію і тактику. Думаю, суперник буде грати агресивно, надавати на нас тиск. Обом командам буде нелегко. Росія добре готується до матчів, знаю, що там навіть перенесли тур чемпіонату, щоб було більше часу. Чекаємо цікавою і важкої гри ".

прогноз букмекерів

Матч буде рівним, вважають аналітики букмекерських контор. На перемогу Росії встановлений коефіцієнт 2.85, на нічию – 3.25, на перемогу Хорватії – 2.70.