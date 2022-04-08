"Росіє, готуйся. Ми помстимемося, бл**ь". Дружина Усика шокована обстрілом Краматорська

Дружина Усика шокована обстрілом Краматорська / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram usykkate1

Дружина українського боксера Олександра Усика, який намагається абстрагуватися від війни для підготовки до бою з Джошуа, взяла на себе обов'язки вести інформаційну війну проти рашистів.

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Нова трагедія український народ спіткала на залізничному вокзалі міста Краматорськ. Ракетний удар забрав десятки життів громадян, які їхали від війни, в тому числі життя маленьких дітей.

/ Фото: Instagram usykkate1

Факт нових звірств від російських шакалів, як їх називає Катерина Усик, просто шокував та морально знищив дружину українського чемпіона. Катерина не підбирала слів для висловлювань після трагедії. Все, що вона думає про рашистський напад, вона вилила у своєму Instagram. Перший пост підписала "Ненавиджу!!!!"

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"Хочу від усієї своєї сім'ї та від себе особисто принести співчуття всім постраждалим у Краматорську. Не те, що у Краматорську – у всій Україні, напевно. Тому що цьому звірству немає виправдання. Просто звірі, звірі! Шакали. Я не знаю, як називати цю расу, яка просто такими масштабами робить, творить біль у всій нашій країні. Господи, будь ласка, нехай уже все це закінчиться і настане мир у нашій країні. Але ми помстимемося. Росіє, готуйся, ми мститимемося, бл**ь. Цьому прощення немає ніколи", – сказала Катерина Усик.

Після обстрілу Краматорська десятки загиблих та сотні поранених. Медики міста не впораються із кількістю постраждалих. Тому до Краматорська їдуть на допомогу хірурги з найближчих міст. Жахлива трагедія.