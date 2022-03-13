Росія горітиме в пеклі. Дружина українського чемпіона відреагувала на обстріл Святогірська

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Дружина українського чемпіона світу за версіями WBO, IBO та IBF Олександра Усика емоційними сториз в Instagram висловилася на адресу окупантів. Катерина Усик не бачить нічого святого у діях орків, які обстріляли Святогірську лавру. Там, тікаючи від "русского мира", ховалися біженці з міста Ізюма.
"Росія горітиме в пеклі" – такий підпис використала дружина українського боксера на одній із фотографій постраждалого храму.
"Цьому не буде прощення!!! Ніколи. Бог все бачить" – так Катерина Усик нагадала про безбожність російських фашистів.
"...московська дала добро..." – а так дружина боксера висловилась на адресу "кремлівської" церкви.
Нагадаємо, що увечері 12 березня окупанти завдали авіаудару по Свято-Успенській Святогірській лаврі.