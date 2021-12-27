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Росії зарахували найдивніший гол історії ЧС. Таке могло бути лише у дворі

Любомир Луканюк
27 грудня, 11:42
У матчі росіян проти Швеції ворота суперників були зсунуті і шайба просто перетнула червону лінію, але цього вистачило рефері, щоб зафіксувати гол

Гол без воріт на ЧС з хокею / Фото: Колаж: Сьогодні

У Канаді стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею. У першому турі збірна Швеції обіграла Росію – 6:3. У цьому матчі був забитий один із найдивовижніших голів в історії хокею.

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Героєм зустрічі став 17-річний російський форвард Матвій Мічков. Після ефектного фінта Мічкова, шайба прослизнула повз шведського голкіпера і перетнула лінію, де мали стояти ворота. Але їх на місці не було. Ворота були зсунуті Мічковим, який упав і ковзав по льоду.

Проте судді переглянули відеоповтор і зарахували гол.

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Раніше ми писали, що білорус забив неймовірний гол ч емпіонат світу з хокею. Дмитро Кузьмін буквально на ключці заніс шайбу у ворота суперників.