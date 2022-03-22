Росії залишається чемпіонат водокачки. Євро-2028 приймуть Велика Британія та Ірландія

Євро-2028 пройде на стадіонах п'яти асоціацій УЄФА / Фото: Sky Sports

Крайній термін подання заявки на проведення Євро-2028 – 23 березня. За добу до дедлайну є лише одна заявка від Великої Британії та Ірландії, повідомляє skysports.com.

Читайте також: УЄФА пішов на зміну регламенту Ліги чемпіонів через війну України та Росії

Реклама

5 квітня УЄФА офіційно оголосить претендентів на проведення Євро-2028, але вже зараз зрозуміло, що Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028 через відсутність конкурентів.

Серйозну конкуренцію острів'янам мала скласти Італія, але найімовірніше вона претендуватиме на чемпіонат Європи 2032 року.

Туреччина зняла свою кандидатуру через неготовність конкурувати з Великою Британією та Ірландією.

Реклама

Запланована заявка від Росії не буде розглянута через продовження злочинів, які вчиняє агресор в Україні. Країна-окупант тепер відсторонена від світового спорту.

Зазначимо, що чемпіонат Європи пройде на стадіонах п'яти асоціацій УЄФА: Англії, Шотландії, Вельсу, Північної Ірландії та Ірландії. При цьому жоден із господарів не отримає прямої путівки.

Реклама

Очікується, що УЄФА розширить кількість учасників чемпіонату Європи із 28 до 32.