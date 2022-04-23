Росії для мене не існує. Блохін розніс окупантів

Росія перестала існувати для Блохіна / Фото: Еспресо.TV

Володар "Золотого м'яча" 1975 року Олег Блохін на початку війни звернувся до окупантів із закликом припинити обстріли міст України та відкликати війська.

Але голос легендарного футболіста не був почутий. Не відреагували на його звернення колеги з РФ по збірній СРСР, з якими він разом виходив на поле.

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Про своє нинішнє ставлення до країни-агресора та майбутнє українського футболу Олег Блохін розповів в інтерв'ю каналу Футбол.

"Ніколи не збирався нікуди їхати, я тут народився. Те, що сталося, не вписується в жодні рамки. Коли наді мною літають снаряди, а буквально за 200 метрів згоряє будинок, то розумієш, що в цьому житті щось відбувається неправильно. Вважаю, що агресію Росії, яка зараз відбувається в Україні, треба закінчувати. Думаю, що ми переможемо у цій боротьбі. Життя змінилося дуже серйозно. І не тільки в мене, а мабуть, у всіх людей. Я сказав, що нікуди не поїду і буду тут. І ніколи не покину своє місто.

Олег Блохін / Фото: Getty Images

Напевно, росіяни для мене є. Але Росія як країна – ні. Тому що ця агресія для мене неприйнятна за жодних умов. Думаю, що ми переможемо, інакше не може бути. Те, що ми відродимося – це сто відсотків. А потім відродиться й футбол. Я не уявляю, щоб у Києві та нашій країні не було футболу. Буде країна, буде футбол, буде життя і все буде гаразд, я в це вірю. Наша країна нікуди не подінеться, я навіть такого не уявляю", – сказав Олег Блохін.

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Раніше ми повідомляли, що дочка Олега Блохіна Ірина займається волонтерською діяльністю та допомагає постраждалим від військової агресії Росії. Вона з'їздила на батьківщину своєї бабусі та показала наслідки геноциду у Бородянці.