5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Роналду засвітив свій розкішний автопарк: що в гаражі у зірки футболу

Олександр Трикіша
5 лютого, 14:13
Знаменитий нападник Кріштіану Роналду сьогодні святкує 37-й день народження. Кріш уже дорослий хлопчик, тому й іграшки у нього – не дитячі

У Роналду автопарк на 22 мільйона євро / Фото: Колаж: Сьогодні

Головна забава португальця – колекціонування елітних суперкарів. Роналду засвітив свій шикарний автопарк у нещодавньому фільмі про його наречену Джорджину Родрігес.

Читайте також: Мілевський, ножиці та дівчина з Одеси: що пов'язує іменинника Роналду з Україною

Реклама

Сумарна вартість автопарку складає колосальні 22 мільйони євро! Уся ця краса виставлена у мадридському будинку сімейства за 6 мільйонів євро.

Уривок документального фільму показує, як автомобілі виставлені в окремому гаражі, а родзинкою є Bugatti Chiron вартістю 2,3 млн євро.

Реклама

Тим не менш, це не найдорожчий автомобіль у колекції іменинника. Приз дістається Bugatti Centodieci з обмеженої серії вартістю 10 млн євро. Роналду є одним із 10 щасливчиків у світі, хто володіє суперкаром, пише dailymail.co.uk.

Реклама

Весь автопарк Роналду:

  • Bugatti Centodieci – 10 млн євро
  • Bugatti Chiron – 2,3 млн євро
  • Bugatti Veyron – 2 млн євро
  • Ferrari Monza – 1,6 млн євро
  • McLaren Senna – 1,2 млн євро
  • Mercedes G-Wagon Brabus – 710 тисяч євро
  • Ferrari 599 GTO – 590 тисяч євро
  • Rolls-Royce Phantom Drophead – 590 тисяч євро
  • Ferrari F12 TDF – 410 тисяч євро
  • Rolls-Royce Cullinan – 390 тисяч євро
  • Lamborghini Aventador – 310 тисяч євро
  • Bentley Flying Spur – 300 тисяч євро
  • McLaren MP4-12C – 240 тисяч євро
  • Mercedes-Benz S65 AMG – 320 тисяч євро
  • Bentley Continental GT – 178 тисяч євро
  • Mercedes AMG GLE 63 – 150 тисяч євро
  • Range Rover Sport – 118 тисяч євро
  • Chevrolet Camaro – 41 тисяча євро