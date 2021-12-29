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Роналду за 15 тисяч євро розгнівав мешканців Гоа

Любомир Луканюк
29 грудня, 15:21
У колишній португальській колонії встановили пам'ятник форварду Манчестер Юнайтед, що не сподобалося місцевим жителям

Пам'ятник Роналду встановили в Індії / Фото: Колаж: Сьогодні

В індійському місті Калангут (штат Гоа) відкрили статую одному з найкращих футболістів сучасності Кріштіану Роналду.

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Вартість пам'ятника нападнику Манчестер Юнайтед та збірної Португалії становить близько 15 тисяч євро.

Міністр штату Гоа Майкл Лобо розмістив дві фотографії статуї у своєму Twitter і написав:

"З любові до футболу та на прохання нашої молоді ми встановили статую Кріштіану Роналду у парку, щоб надихнути нашу молодь піднімати футбол на нові висоти".

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Як буває у таких випадках, не обійшлося і без критики. Багато місцевих жителів залишилися незадоволені установкою статуї Роналду. Вони переконані, що владі слід увічнити спортсмена з Індії.

Цікаво, що Ґоа був колонією Португалії, але перейшов під юрисдикцію Індії 60 років тому.