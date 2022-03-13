Роналду став найкращим бомбардиром в історії світового футболу

Кріштіану Роналду - №1 / Фото: REUTERS

На Туманному Альбіоні відбулися матчі 29 туру АПЛ.

У центральному поєдинку Манчестер Юнайтед здобув важку перемогу над Тоттенгемом – 3:2. І все завдяки своєму геніальному форвардові Кріштіану Роналду. Португалець забив три голи.

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Тим самим Роналду встановив новий світовий рекорд із голів в офіційних матчах.

Тепер на його рахунку в сумі 807 голів – за клуби та за збірну Португалії.

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Попередній рекорд належав Йозефу Біцану, який пограв за Австрію та Чехословаччину – має 805 голів.

Дивіться, як Роналду увійшов до історії:

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Турнірна таблиця чемпіонату Англії:

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