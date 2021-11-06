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Роналду проти Зінченка: онлайн-трансляція матчу МЮ – Манчестер Сіті

Любомир Луканюк
6 листопада, 09:17
Манчестерське дербі бере свій початок із 1891 року! Команди провели вже 152 матчі та більше перемог у Манчестер Юнайтед. Що буде сьогодні?

У суботу, 6 листопада, в англійській Прем'єр-лізі манчестерське дербі. Юнайтед приймає Сіті. Початок матчу о 14:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію одного з найочікуваніших матчів у світовому футболі.

Де дивитись дербі. В Україні поєдинок чемпіонату Англії покажуть у прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

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Турнірний розклад. У чемпіонаті Англії команди провели по 10 матчів. Клуб Кріштіану Роналду (МЮ) набрав 17 очок і посідає п'яте місце. У команди Олександра Зінченка (МанСіті) 20 очок та третя позиція.

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Історія клубів. Обом командам вже понад сотню років.

  • Манчестер Юнайтед був заснований в 1878 під назвою Ньютон Хіт (Ланкашир енд Йоркшир Рейлуей), в 1902 змінив назву на Манчестер Юнайтед. 20 разів вигравав чемпіонат Англії.
  • Манчестер Сіті був заснований в 1880 році під назвою Сент Маркс (Вест-Гортон). У 1887 році був перейменований на Ардуїк. З 1894 називається Манчестер Сіті. 7 разів вигравав чемпіонат Англії.

Історія протистояння. Прем'єр-ліга 152 рази бачила манчестерське дербі. Перше пройшло 3 жовтня 1891! Тоді МЮ виграв – 5:1

Загалом 59 разів перемогу святкував Манчестер Юнайтед, 45 разів виграв Манчестер Сіті, ще 48 зустрічей не виявили переможця.

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П'ять останніх зустрічей суперників в АПЛ:

  • Мансіті – МЮ – 0:2
  • МЮ – МанСіті – 0:0
  • МЮ – МанСіті – 2:0
  • Мансіті – МЮ – 1:2
  • МЮ – МанСіті – 0:2

Букмекери про матч. Лідери поєдинку гості. Котирування на перемогу Манчестер Сіті – 1.74, на нічию – 4.10, на успіх Манчестер Юнайтед – 4.60.

Імовірність результату: МЮ – 21%, нічия – 23%, МанСіті – 56%.