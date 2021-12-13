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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Роналду проти Мессі, Яремчук проти Луніна: результати жеребкування Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
13 грудня, 14:09
Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть у лютому та березні наступного року

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють Мессі проти Роналду / Фото: UEFA.com

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Чотири команди представляли Англію, три – Іспанію, по дві – Португалію, Італію, Францію, ще по одній – Австрію, Нідерланди та Німеччину. Переможці груп були сіяними, вони перші матчі проведуть у гостях.

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Бенфіка нашого Романа Яремчука зустрінеться із Реалом, який у групі перейшов дорогу Шахтарю.

А епічна битва на нас чекає у матчі двох заклятих суперників – Роналду та Мессі. Їхні команди Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен зустрінуться на стадії 1/8.

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Результати жеребкування

  • Атлетіко (Іспанія) – Баварія (Німеччина)
  • Бенфіка (Португалія) – Реал (Іспанія)
  • Вільярреал (Іспанія) – Манчестер Сіті (Англія)
  • Зальцбург (Австрія) – Ліверпуль (Англія)
  • Інтер (Італія) – Аякс (Нідерланди)
  • Парі-Сен-Жермен (Франція) – Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Спортінг (Португалія) – Ювентус (Італія)
  • Челсі (Англія) – Лілль (Франція)

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на Газпром Арені 28 травня 2022 року .