Роналду пролітає повз ЛЧ? Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Челсі у "матчі життя"

Кріштіану Роналду забив, але МЮ так і не виграв / Фото: Getty Images

Сьогодні відбувся перенесений поєдинок 37 туру АПЛ. У ньому билися Манчестер Юнайтед та Челсі, який 14 травня має грати фінал Кубка Англії проти Ліверпуля.

Обидві команди борються за попадання до Ліги чемпіонів, проте їхні шанси кардинально відрізняються. Челсі йде третім і може почуватися комфортно, маючи непоганий відрив від Тоттенхема. А ось МЮ з шостого місця дуже складно піднятися.

Реклама

Читайте також: Динамо Київ провело яскравий благодійний матч у Загребі

Таким чином, "червоним дияволам" потрібна була кров із носа перемога на "Олд Траффорд". Однак підопічні Рангніка воліли грати другим номером і Челсі впевнено вів поєдинок.

Щоправда, відкрити рахунок підопічні Тухеля змогли лише після перерви. Після подачі Джеймса з флангу Хаверц скинув м'яч головою на Алонсо, який відразу ж забив у ворота Де Хеа.

Реклама

Читайте також: Ватний агент запропонував провести матч між Україною та Росією

Проте гості веселились недовго. Вже за дві хвилини Матич вивів на ударну позицію Роналду, який з гострого кута прошив Менді. Гра продовжувала бути під контролем Челсі, та й арсеналу на лаві запасних у Тухеля було більше.

Німець запустив Пулішича та Лукаку, проте заміни не змогли змінити перебіг зустрічі. Нічия явно на руку Челсі, який тепер за п'ять турів до фінішу має гандикап у 8 балів над п'ятим Тоттенхемом.

Реклама

А ось МЮ, найімовірніше, прощається з мріями про Лігу чемпіонів. Команда Рангніка не лише відстає від четвертого Арсеналу на п'ять балів, а й зіграла аж на два матчі більше. Чекаємо на Роналду в Лізі Європи?

Манчестер Юнайтед – Челсі 1:1

Голи: Роналду, 62 – Алонсо, 60

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Варан, Теллес – Мактоміней, Матіч (Джонс, 79) – Еланга (Гарначо, 90+2), Фернандеш, Решфорд (Мата, 79) – Роналду.

Челсі: Менді – Джеймс, Аспілікета, Тіаго Сілва, Рюдігер, Алонсо – Канте (Лофтус-Чік, 82), Жоржиньо – Маунт, Хаверц (Лукаку, 70) – Вернер (Пулішич, 71).

Попередження: Рюдігер.