14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
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Челсі --
Зеніт --
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Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
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Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
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Олександрія --
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Верес --
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Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Роналду нокаутував дівчину перед матчем! Що він робить?

Любомир Луканюк
14 вересня, 20:52
Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду потрапив м'ячем у дівчину, яка забезпечує безпеку на матчі. Їй знадобилася допомога

Роналду поквапився на допомогу дівчині / Фото: REUTERS

Сьогодні в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед в гостях грає проти Янг Бойз. Також трохи пізніше розпочнеться зустріч Динамо – Бенфіка: онлайн йде вже на нашому сайті.

На розминці перед початком поєдинку стався досить неприємний епізод. Нападник МЮ Кріштіану Роналду потрапив м'ячем у дівчину, яка забезпечує безпеку на матчі.

Удар був такої сили, що дівчина впала на землю. Їй знадобилася медична допомога.

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До честі Роналду, він відразу ж поспішив до дівчини, щоб дізнатися, як вона себе почуває.

Нагадаємо, що в цьому матчі Кріштіану повторив рекорд Ікера Касільяса. Португалець проводить свій 177-й матч у найпрестижнішому єврокубку.

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