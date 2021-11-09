Роналду не заслужив! Принц Вільям нагородив гравця МЮ орденом Британської імперії

Маркус Решфорд став кавалером Ордену Британської імперії / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагороду 24-річному футболісту у Віндзорському замку вручив особисто принц Вільям, Герцог Кембриджський.

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"Яскравий приклад для всіх нас", – написали у вітальному пості МЮ.

У 2020 році під час карантинних заходів Рашфорд допоміг зібрати 20 мільйонів фунтів стерлінгів на безкоштовні обіди для школярів. У тому ж році Маркус написав відкритий лист до членів Парламенту з проханням вжити заходів щодо боротьби з дитячою бідністю у Великій Британії.

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Як визнання заслуг у боротьбі з дитячою бідністю Рашфорд отримав почесний ступінь доктора Манчестерського університету, ставши наймолодшим володарем цього звання в історії.

Маркус Рашфорд є вихованцем клубу Манчестер Юнайтед. У складі манкуніанців 24-річний форвард зіграв 277 матчів, у яких забив 91 гол. У віці 18 років Маркус дебютував у складі збірної Англії, за яку провів 46 поєдинків та забив 12 голів.

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За даними Transfermarkt вартість футболіста становить 85 мільйонів євро.

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