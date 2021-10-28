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Динамо --
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Шахтар --
Десна --
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Верес --
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Колос --
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Рух --
Олександрія --
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Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
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Аталанта --
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Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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ПСЖ --
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Ліверпуль --
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Роналду крутий не тільки на полі! Футболіст знову стане батьком близнюків

Андрій Трофімов
28 жовтня, 18:38
Лідер Манчестер Юнайтед підтвердив, що вони з Джорджіною Родрігес чекають на поповнення в сім'ї – у пари буде двійня

Велика сім'я Роналду

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що дівчина Кріштіану Роналду вагітна. Пара не стала довго зволікати з інтригою і опублікувала підтвердження.

"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові. Не можемо дочекатися зустрічі з вами", – написав Роналду в Instagram.

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Роналду та Джорджина познайомилися 2016 року в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом. 12 листопада 2017 року у пари народилася донька Алана Мартіна.

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На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.

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