Роналду крутий не тільки на полі! Футболіст знову стане батьком близнюків

Велика сім'я Роналду

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що дівчина Кріштіану Роналду вагітна. Пара не стала довго зволікати з інтригою і опублікувала підтвердження.

"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові. Не можемо дочекатися зустрічі з вами", – написав Роналду в Instagram.

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Роналду та Джорджина познайомилися 2016 року в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом. 12 листопада 2017 року у пари народилася донька Алана Мартіна.

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На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.