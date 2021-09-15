Роман Яремчук: "Забиваю, але поки не показую і 50% потенціалу"

Роман Яремчук зіграв проти Динамо в матчі Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Відразу після матчу між київським Динамо і лісабонською Бенфікою, який завершився нульовою нічиєю, свою оцінку дав екс-динамівець Роман Яремчук.

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"Всіх хлопців знаю, як вони готуються, сильні сторони Динамо. Звісно, непросто, насамперед ментально, підходити до таких матчів. Вони хороший рівень показують. Це і на чемпіонаті Європи було видно. Молодці, прогрес показують. Але я не експерт, щоб коментувати їхню гру.

Яремчук своєму колишньому клубу не забив / Фото: Getty Images

Ми не виграли. Могли навіть програти в кінці. Але одне очко на виїзді – непогано, я так думаю. Перед нашою командою стоять максимальні цілі. Вона не дивиться, проти кого грає, і завжди хоче отримати три очки. У наступних матчах будемо готуватися тільки до перемоги. Настрій? Засмучені. Такий важкий, довгий переліт, і хотілося показати виграшний результат.

Не показую навіть 50% того, що демонстрував у Генті. Те, що я забиваю, – так, але є багато різних речей, в яких мені складно. Я в процесі адаптації. Спасибі Бенфіці, мене всі підтримують. Хто приїжджає в нову країну, команду рівня Бенфіки, розуміють, про що я говорю. Плюс конкуренція: грають футболісти, які коштують по 20 млн, кожен за збірну грає, голодний і хоче грати", – розповів у коментарі MEGOGO Роман Яремчук.

Нагадаємо, Роман Яремчук став гравцем гранда португальського футболу в літнє міжсезоння, перейшовши в Бенфіку з Гента за 17 млн євро. З початку сезону Роман зіграв у семи матчах, забив два голи і зробив чотири гольові передачі.

Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

Нагадаємо, що сьогодні в груповому турнірі Ліги чемпіонів стартує донецький Шахтар. Онлайн матчу Шериф – Шахтар доступний на нашому сайті.