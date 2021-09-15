15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Роман Яремчук: "Забиваю, але поки не показую і 50% потенціалу"

Сергій Шаховець
15 вересня, 18:38
Вихованець київського Динамо не найкращим чином провів поєдинок проти свого колишнього клубу. Сам футболіст вважає, що виною всьому тривала адаптація

Роман Яремчук зіграв проти Динамо в матчі Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Відразу після матчу між київським Динамо і лісабонською Бенфікою, який завершився нульовою нічиєю, свою оцінку дав екс-динамівець Роман Яремчук.

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"Всіх хлопців знаю, як вони готуються, сильні сторони Динамо. Звісно, непросто, насамперед ментально, підходити до таких матчів. Вони хороший рівень показують. Це і на чемпіонаті Європи було видно. Молодці, прогрес показують. Але я не експерт, щоб коментувати їхню гру.

Яремчук своєму колишньому клубу не забив / Фото: Getty Images

Ми не виграли. Могли навіть програти в кінці. Але одне очко на виїзді – непогано, я так думаю. Перед нашою командою стоять максимальні цілі. Вона не дивиться, проти кого грає, і завжди хоче отримати три очки. У наступних матчах будемо готуватися тільки до перемоги. Настрій? Засмучені. Такий важкий, довгий переліт, і хотілося показати виграшний результат.

Не показую навіть 50% того, що демонстрував у Генті. Те, що я забиваю, – так, але є багато різних речей, в яких мені складно. Я в процесі адаптації. Спасибі Бенфіці, мене всі підтримують. Хто приїжджає в нову країну, команду рівня Бенфіки, розуміють, про що я говорю. Плюс конкуренція: грають футболісти, які коштують по 20 млн, кожен за збірну грає, голодний і хоче грати", – розповів у коментарі MEGOGO Роман Яремчук.

Нагадаємо, Роман Яремчук став гравцем гранда португальського футболу в літнє міжсезоння, перейшовши в Бенфіку з Гента за 17 млн євро. З початку сезону Роман зіграв у семи матчах, забив два голи і зробив чотири гольові передачі.

Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

Нагадаємо, що сьогодні в груповому турнірі Ліги чемпіонів стартує донецький Шахтар. Онлайн матчу Шериф – Шахтар доступний на нашому сайті.

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