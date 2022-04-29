Революція в українському футболі: команди УПЛ зіграють у зарубіжних чемпіонатах

Гранди влаштували битву за чемпіонство / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Чемпіонат України сезону 2021/22 не був завершений через вторгнення фашистської Росії, тому було ухвалено рішення визнати нинішню таблицю УПЛ остаточною.

Яким буде формат нового чемпіонату в умовах війни, розбирався спортивний журналіст Сергій Болотніков. За його словами, зараз є чотири варіанти сезону 2022/23, один із яких здається фантастичним. Але все буде залежати від розвитку ситуації на фронті.

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"Варіант А – усі сподіваються, що війна завершиться до липня і ми почнемо чемпіонат. Але зрозуміло, що потрібно готувати плани Б, В... Які варіанти? Почати чемпіонат пізніше, про це говорив Ігор Циганик. Цілком з ним згоден, ми нікуди не поспішаємо. Можемо розпочати його у вересні, жовтні, листопаді. Другий варіант – провести чемпіонат у трьох-чотирьох містах Західної України.

Верес зіграв внічию з Олександрією, 10 тур УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Третій варіант – зіграти за кордоном. Це забороняє регламент, але я думаю, що його можна змінити, якщо така ситуація буде. Але найцікавіший – четвертий варіант. За моєю інформацією, один із клубів наразі лобіює ідею (не знаю, наскільки серйозно вона розглядається) розділити українські "живі" команди по одній, по дві, по три у різні чемпіонати: Польщі, Латвії, Словаччини, Румунії тощо. Просто, щоб клуби рік відіграли у чемпіонатах, щоб була ігрова практика постійна. Зрозуміло, вони не відбиратимуться до єврокубків.

Ми розуміємо: якщо на рік зупинити футбол, то вже нічого не залишиться. На це немає грошей, гравці розбіжаться, дитячі школи вже в когось не працюють. Фактично з нуля доведеться будувати футбол. Цей метод начебто вирішує цю проблему, але він дуже складний", – заявив Болотніков на YouTube-каналі KDK.

Сергій Болотніков / Фото: Facebook

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Раніше ми повідомляли, що чемпіонат України можуть розширити до 18 команд через війну. Це стане реальністю, якщо всі елітні клуби продовжать своє існування.