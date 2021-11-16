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27 листопада 00:00
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Верес --
27 листопада 00:00
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Революція у ковзанярському спорті: вперше чемпіонкою стала темношкіра спортсменка

Павло Василенко
16 листопада, 14:05
Ерін Джексон здивувала спортивну спільноту на стартовому етапі Кубка світу, який пройшов цими вихідними у Польщі

Ерін Джексон / Фото: Getty Images

Джексон, яка змагається на льоду всього чотири роки, виграла два золота на 500 м із рекордом ковзанки, обійшовши чинну чемпіонку світу з Росії Ангеліну Голікову.

Раніше ми писали, що олімпійську чемпіонку пограбували в аеропорту.

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Це перша в історії ковзанярського спорту перемога темношкірої спортсменки.

Джексон – уродженка Флориди. З раннього дитинства Ерін займалася ролерним спортом. Тут вона встигла спробувати всі різновиди, включаючи швидкісний біг, і навіть фігурне катання. У всіх видах вона незмінно входила до збірної США.

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У 2017 році Джексон, будучи дорослою 25-річною спортсменкою, таки вирішила перейти в ковзани. Разом зі всією своєю групою вона перебралася із сонячної Флориди в зимовий Солт-Лейк і почала готуватися до Олімпійських ігор у Пхенчхані. За чотири місяці Ерін вдалося пройти шлях від абсолютного новачка до учасника Ігор і виконати норматив.

За чотири місяці до старту Ігор у Пхенчхані вона тренувалася тричі на день: разом із хокеїстами, шорт-трекістами та власне ковзанярцями. Але в результаті Ерін вдалося виконати олімпійський норматив і поїхати до Пхенчхана.