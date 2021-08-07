Революція в гімнастиці! Росія без "золота" художниць на Олімпіаді і з купою протестів

Ліною Ашрам обіграла на Олімпіаді Діну Аверіну, а Христина Погранична стала найкращою з українок / Фото: Reuters
В олімпійському Токіо завершилися змагання з художньої гімнастики в особистій першості, які вилилися в справжню драму зі сльозами і протестами. І Росія сенсаційно залишилася без золотої медалі в цьому виді програми вперше за 21 рік!
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Ізраїльська спортсменка Ліной Ашрам зробила просто революцію в художній гімнастиці і випередила Діну Аверіну з РФ в боротьбі за "золото" всього на півтора десятих бала! Ліной лідирувала в трьох видах, допустила помилку в стрічці, але запасу вистачило!
Діна Аверіна плакала разом з сестрою Ариною, яка також сенсаційно залишилася взагалі без нагород. Представники РФ пачками подавали протести на свої оцінки, але нічого змінити не змогли.
Востаннє Олімпіаду виграла не росіянка 1996-го. І це була українка Катерина Серебрянська.
Добре в нинішніх умовах виступили і дві українки у фіналі Олімпіади. Христина Погранична стала дев'ятою, набравши 95,100 бала. Вікторія Онопрієнко помилилася на стрічці і показала 10-й результат, набравши 93,350 бала.
Художня гімнастика
Особисте багатоборство. Фінал
- 1. Ліной Ашрам (Ізраїль) – 107,800 бала
- 2. Діна Аверіна (ОКР) – 107,650
- 3. Аліна Горносько (Білорусь) – 102,700
- 4. Аріна Аверіна (ОКР) – 102,100
- 5. Боряна Калейн (Болгарія) – 100,625
- 6. Мілена Балдасаррі (Італія) – 99,625
- 7. Ніколь Зелікман (Ізраїль) – 95,600
- 8. Анастасія Салос (Білорусь) – 95,175
- 9. Христина Погранична (Україна) – 95,100
- 10. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 93,350
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