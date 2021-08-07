Революція в гімнастиці! Росія без "золота" художниць на Олімпіаді і з купою протестів

Ізраїльська спортсменка Ліной Ашрам зробила просто неможливе на Олімпійських іграх-2020 в Токіо і обіграла двох представниць ОКР сестер Аверіних

Ліною Ашрам обіграла на Олімпіаді Діну Аверіну, а Христина Погранична стала найкращою з українок / Фото: Reuters

В олімпійському Токіо завершилися змагання з художньої гімнастики в особистій першості, які вилилися в справжню драму зі сльозами і протестами. І Росія сенсаційно залишилася без золотої медалі в цьому виді програми вперше за 21 рік!

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Ізраїльська спортсменка Ліной Ашрам зробила просто революцію в художній гімнастиці і випередила Діну Аверіну з РФ в боротьбі за "золото" всього на півтора десятих бала! Ліной лідирувала в трьох видах, допустила помилку в стрічці, але запасу вистачило!

Діна Аверіна плакала разом з сестрою Ариною, яка також сенсаційно залишилася взагалі без нагород. Представники РФ пачками подавали протести на свої оцінки, але нічого змінити не змогли.

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Востаннє Олімпіаду виграла не росіянка 1996-го. І це була українка Катерина Серебрянська.

Добре в нинішніх умовах виступили і дві українки у фіналі Олімпіади. Христина Погранична стала дев'ятою, набравши 95,100 бала. Вікторія Онопрієнко помилилася на стрічці і показала 10-й результат, набравши 93,350 бала.

Художня гімнастика

Особисте багатоборство. Фінал

1. Ліной Ашрам (Ізраїль) – 107,800 бала

2. Діна Аверіна (ОКР) – 107,650

3. Аліна Горносько (Білорусь) – 102,700

4. Аріна Аверіна (ОКР) – 102,100

5. Боряна Калейн (Болгарія) – 100,625

6. Мілена Балдасаррі (Італія) – 99,625

7. Ніколь Зелікман (Ізраїль) – 95,600

8. Анастасія Салос (Білорусь) – 95,175

9. Христина Погранична ( Україна ) – 95,100

) – 95,100 10. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 93,350