4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
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Вирішальний день для України: розклад усіх матчів 4 вересня в відборі на ЧС-2022

Олександр Трикіша
4 вересня, 13:40
4 вересня пройдуть чергові матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу в Катарі в європейській зоні. Свій поєдинок проведе і збірна України

Збірна України готується до матчу проти Франції / Фото: REUTERS

Для нашої команди поєдинок проти французів неймовірно важливий, адже сьогодні вирішується її майбутнє в боротьбі за вихід на ЧС-2022. Україна – Франція дивитися онлайн можна на нашому сайті.

Читайте також: Україна – Франція: о котрій і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Розклад матчів відбору на ЧС-2022 року 4 вересня

Група A

  • 19:00 Ірландія – Азербайджан
  • 19:00 Сербія – Люксембург

Група D

  • 16:00 Фінляндія – Казахстан
  • 21:45 Україна – Франція

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Група F

  • 21:45 Ізраїль – Австрія
  • 21:45 Шотландія – Молдова
  • 21:45 Фарери – Данія

Група G

  • 21:45 Нідерланди – Чорногорія
  • 21:45 Гібралтар – Туреччина
  • 19:00 Латвія – Норвегія

Група H

  • 19:00 Кіпр – Росія
  • 19:00 Словенія – Мальта
  • 21:45 Словаччина – Хорватія

Всі відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі Oll.tv .

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