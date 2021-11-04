Рідкісний подвійний нокдаун: бійці ММА одночасно завдали заборонених ударів

Подвійний нокдаун / Фото: Getty Images

У другому раунді бійці одночасно відправили друг одного до нокдауну випадковими ударами в пах. Отримавши болючі удари, спортсмени впали поруч друг з одним і довго не могли підвестися.

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Глава промоушену UFC Дана Уайт після бою розповів, що ніколи не бачив подібного подвійного нокдауна, а в мережі цей випадок охрестили найрідкіснішим нокдауном в історії ММА.

Поступово суперники зуміли прийти до тями і продовжити поєдинок. У третьому раунді Білхаріньо досяг перемоги, відправивши Кавайхе в нокаут чудовим ударом ногою з розвороту. Ханаана обм'якнув, після чого суддя прийняв рішення зупинити поєдинок.

Ця перемога стала для бразильця дев'ятою в кар'єрі в ММА (за однієї поразки та однієї нічиї), у його суперника — друга поразка за шести перемог.