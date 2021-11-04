3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Рідкісний подвійний нокдаун: бійці ММА одночасно завдали заборонених ударів

Павло Василенко
4 листопада, 10:29
На турнірі UFC Contender Series у поєдинку Йонаса Білхаріньо та Ханаана Кавайхе стався незвичайний випадок

Подвійний нокдаун / Фото: Getty Images

У другому раунді бійці одночасно відправили друг одного до нокдауну випадковими ударами в пах. Отримавши болючі удари, спортсмени впали поруч друг з одним і довго не могли підвестися.

Раніше ми писали, що у Києві відбудеться Чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств.

Реклама

Глава промоушену UFC Дана Уайт після бою розповів, що ніколи не бачив подібного подвійного нокдауна, а в мережі цей випадок охрестили найрідкіснішим нокдауном в історії ММА.

Поступово суперники зуміли прийти до тями і продовжити поєдинок. У третьому раунді Білхаріньо досяг перемоги, відправивши Кавайхе в нокаут чудовим ударом ногою з розвороту. Ханаана обм'якнув, після чого суддя прийняв рішення зупинити поєдинок.

Ця перемога стала для бразильця дев'ятою в кар'єрі в ММА (за однієї поразки та однієї нічиї), у його суперника — друга поразка за шести перемог.