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Ганьба! Зірковий українець заступився за російських жінок

Андрій Трофімов
20 січня, 10:06
Колишній півзахисник збірної України Максим Калиниченко присоромив московський клуб ЦСКА за приниження жінок у ролику про турецького новачка Язиджи

ЦСКА дісталося від Калиниченка за презентацію Язиджи / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній півзахисник московського Спартака та збірної України Максим Калиниченко висміяв російський футбольний клуб ЦСКА за презентацію турецького новачка команди Юсуфа Язиджи з Лілля.

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У відеоролику, опублікованому в соцмережах ЦСКА, акаунт цього клубу в Instagram лайкає фотографії Язиджи, а потім починає з ним перемовини, питаючи, коли турок укладе контракт із клубом. Язиджи нібито не відповідає, після чого ЦСКА пише: Юсуфе, це Росія, у нас тут багато Наташ. "5 хвилин, я вже їду!" – відповідає футболіст.

"Якщо комусь незрозуміло, чому цей пост для мене за межею добра і зла, поясню на пальцях. Якщо для вас це лише "кринжовенько" і не більше, то для мене це є принизливим", – написав Калиниченко у своєму телеграм-каналі.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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"І якщо вашу жінку при вас звуть "Наташя, гоу-гоу", а вам всього лише "кринжовенько", то у мене для вас погані новини. І якщо ви готові терпіти такий принизливий образ жінки не тільки на "виїзді", а ще і зміцнюєте цей образ усередині країни, тоді у мене немає питань. Повторюся, називати своїх жінок так принизливо – це ганьба реальна, а не "іспанська", – додав із цього приводу українець Калиниченко, який багато років живе в Москві.