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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Реал – Шахтар: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів (оновлюється)

Олександр Трикіша
3 листопада, 20:07
Мадридський Реал та донецький Шахтар зустрічалися у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Нижче – відео голів та огляд матчу

Реал VS Шахтар / Фото: REUTERS

Ми проводили онлайн матчу Реал – Шахтар із докладним описом усіх ключових моментів.

Реал розпочав матч активніше і одразу ж створив небезпечний момент біля воріт Шахтаря, але у гарному стрибку свою команду врятував Анатолій Трубін.

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А потім уже гострим випадом відповів Шахтар, але в цьому випадку на виручку "вершковим" прийшла штанга.

І майже одразу ж Реал відкрив рахунок. Марлон помилився у захисті і подарував м'яч Каріму Бензема, а тому залишалося лише влучити у ворота.

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Проте Шахтарю вдалося зрівняти рахунок ще до перерви. Фернандо відгукнувся на передачу Матвієнка з флангу та розстріляв ворота Куртуа з 11-метрової позначки! Це перший м'яч Шахтаря у поточній Лізі чемпіонів.

До початку поєдинку Реал мав шість очок і другий рядок у турнірній таблиці групи D. Шахтар мав лише один бал і розташовувався на четвертому рядку. У попередньому матчі у Києві Шахтар програв Реалу з рахунком 0:5.

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