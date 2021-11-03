3 листопада 19:44
Реал 2
Шахтар 1
3 листопада 19:45
Мілан 1
Порту 1
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Реал – Шахтар: дивитись онлайн-трансляцію Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов
3 листопада, 19:36
Найважливіше про матч четвертого туру ЛЧ у режимі онлайн – коментар ігри, яскраві фото зі стадіону в Мадриді, відео-повтори голів

Шахтар проти Реалу! Матч розпочинається о 19:45. Коментарі, фото, відео-повтори голів – у нашому онлайні.

РЕАЛ – ШАХТЕР ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

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Шахтар після трьох стартових матчів у Лізі чемпіонів посідає останнє місце у групі D. Команда Де Дзербі набрала одне очко. Гірникам дуже потрібна перемога для того, щоб залишатися у боротьбі за плей-оф турніру.

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Реал sде другим у групі із шістьма очками. Нагадаємо, що сенсаційний лідер нашого гурту – молдавський Шериф під керівництвом українського тренера Вернидуба (шість очок). Також у квартеті грає італійський Інтер (чотири очки).

ХТО ФАВОРИТ

Господарі. Коефіцієнт на перемогу Реала дорівнює 1.24. Котирування на нічию – 7.00, на перемогу Шахтаря – 14.50.

Отже, аналітики розрахували таку ймовірність результату матчу:

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  • перемога Реалу – 79%;
  • нічия – 14%;
  • перемога Шахтаря – 7%.

Реал – Шахтар: у скільки і де дивитись матч Ліги чемпіонів