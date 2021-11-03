Реал – Шахтар: дивитись онлайн-трансляцію Ліги чемпіонів

Шахтар проти Реалу! Матч розпочинається о 19:45. Коментарі, фото, відео-повтори голів – у нашому онлайні.

РЕАЛ – ШАХТЕР ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

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Шахтар після трьох стартових матчів у Лізі чемпіонів посідає останнє місце у групі D. Команда Де Дзербі набрала одне очко. Гірникам дуже потрібна перемога для того, щоб залишатися у боротьбі за плей-оф турніру.

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Реал sде другим у групі із шістьма очками. Нагадаємо, що сенсаційний лідер нашого гурту – молдавський Шериф під керівництвом українського тренера Вернидуба (шість очок). Також у квартеті грає італійський Інтер (чотири очки).

ХТО ФАВОРИТ

Господарі. Коефіцієнт на перемогу Реала дорівнює 1.24. Котирування на нічию – 7.00, на перемогу Шахтаря – 14.50.

Отже, аналітики розрахували таку ймовірність результату матчу:

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перемога Реалу – 79%;

нічия – 14%;

перемога Шахтаря – 7%.

Реал – Шахтар: у скільки і де дивитись матч Ліги чемпіонів