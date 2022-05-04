Реал – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція Ліги чемпіонів

Вирішальна битва за півфінал пройде у Мадриді / Фото: REUTERS

В середу, 4 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Реал спробує пройти Манчестер Сіті.

Тиждень тому у драматичному поєдинку перемогу здобув МанСіті – 4:3.

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Хто з українців зіграє у фіналі: Зінченко із Манчестер Сіті чи Лунін із Реала? Відповідь на це запитання дізнаємось сьогодні ввечері.

Цікаво, що Реал ніколи не перемагав у півфінальному протистоянні Кубка/Ліги чемпіонів, програвши перший матч. Але неприємні серії завжди закінчуються.

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Матч Реал – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ми проведемо текстову трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів.

Усі півфінали Реала

1955/56. 5:4 з Міланом (4:2 вдома, 1:2 у гостях)

з Міланом (4:2 вдома, 1:2 у гостях) 1956/57. 5:3 з Манчестер Юнайтед (3:1 удома, 2:2 у гостях)

з Манчестер Юнайтед (3:1 удома, 2:2 у гостях) 1957/58. 4:2 з Вашашем (4:0 удома, 0:2 у гостях)

з Вашашем (4:0 удома, 0:2 у гостях) 1958/59. 4:3 з Атлетіко (2:1 удома, 0:1 у гостях, 2:1 перегравання)

з Атлетіко (2:1 удома, 0:1 у гостях, 2:1 перегравання) 1959/60. 6:2 з Барселоною (3:1 удома, 3:1 у гостях)

з Барселоною (3:1 удома, 3:1 у гостях) 1961/62. 6:0 зі Стандардом (4:0 удома, 2:0 у гостях)

зі Стандардом (4:0 удома, 2:0 у гостях) 1963/64. 8:1 з Цюріхом (2:1 у гостях, 6:0 удома)

з Цюріхом (2:1 у гостях, 6:0 удома) 1965/66. 2:1 з Інтером (1:0 удома, 1:1 у гостях)

з Інтером (1:0 удома, 1:1 у гостях) 1967/68. 3:4 з Манчестер Юнайтед (0:1 у гостях, 3:3 удома)

з Манчестер Юнайтед (0:1 у гостях, 3:3 удома) 1972/73. 1:3 з Аяксом (1:2 у гостях, 0:1 удома)

з Аяксом (1:2 у гостях, 0:1 удома) 1975/76. 1:3 з Баварією (1:1 удома, 0:2 у гостях)

з Баварією (1:1 удома, 0:2 у гостях) 1979/80. 3:5 з Гамбургом (2:0 удома, 1:5 у гостях)

з Гамбургом (2:0 удома, 1:5 у гостях) 1980/81. 2:1 з Інтером (2:0 удома, 0:1 у гостях)

з Інтером (2:0 удома, 0:1 у гостях) 1986/87. 2:4 з Баварією (1:4 у гостях, 1:0 удома)

з Баварією (1:4 у гостях, 1:0 удома) 1987/88. 1:1 з ПСЖ (1:1 удома, 0:0 у гостях; виліт за правилом виїзного гола)

з ПСЖ (1:1 удома, 0:0 у гостях; виліт за правилом виїзного гола) 1988/89. 1:6 з Міланом (1:1 удома, 0:5 у гостях)

з Міланом (1:1 удома, 0:5 у гостях) 1997/98. 2:0 з Боруссією Д (2:0 удома, 0:0 у гостях)

з Боруссією Д (2:0 удома, 0:0 у гостях) 1999/00. 3:2 з Баварією (2:0 удома, 1:2 у гостях)

з Баварією (2:0 удома, 1:2 у гостях) 2000/01. 1:3 з Баварією (0:1 удома, 1:2 у гостях)

з Баварією (0:1 удома, 1:2 у гостях) 2001/02. 3:1 з Барселоною (2:0 у гостях, 1:1 удома)

з Барселоною (2:0 у гостях, 1:1 удома) 2002/03. 3:4 з Ювентусом (2:1 удома, 1:3 у гостях)

з Ювентусом (2:1 удома, 1:3 у гостях) 2010/11. 1:3 з Барселоною (0:2 удома, 1:1 у гостях)

з Барселоною (0:2 удома, 1:1 у гостях) 2011/12. 2:2 з Баварією (1:2 у гостях, 2:1 вдома; поразка у серії пенальті)

з Баварією (1:2 у гостях, 2:1 вдома; поразка у серії пенальті) 2012/13. 3:4 з Боруссією Д (1:4 у гостях, 2:0 удома)

з Боруссією Д (1:4 у гостях, 2:0 удома) 2013/14. 5:0 з Баварією (1:0 удома, 4:0 у гостях)

з Баварією (1:0 удома, 4:0 у гостях) 2014/15. 2:3 з Ювентусом (1:2 у гостях, 1:1 удома)

з Ювентусом (1:2 у гостях, 1:1 удома) 2015/16. 1:0 з Манчестер Сіті (0:0 у гостях, 1:0 удома)

з Манчестер Сіті (0:0 у гостях, 1:0 удома) 2016/17. 4:2 з Атлетіко (3:0 удома, 1:2 у гостях)

з Атлетіко (3:0 удома, 1:2 у гостях) 2017/18. 4:3 з Баварією (2:1 у гостях, 2:2 удома)

з Баварією (2:1 у гостях, 2:2 удома) 2020/21. 1:3 з Челсі (1:1 удома, 0:2 у гостях)

Усі півфінали Манчестер Сіті

2015/16. 0:1 з Реалом (0:0 удома, 0:1 у гостях)

з Реалом (0:0 удома, 0:1 у гостях) 2020/21. 4:1 з ПСЖ (2:1 у гостях, 2:0 удома)

Цитати тренерів

Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті):

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"Напевно, ми повинні зіграти краще ніж у першому матчі. Але можемо зіграти і набагато гірше, ніж тиждень тому, і при цьому все одно перемогти. Іноді ти отримуєш те, чого не заслуговуєш, а іноді не отримуєш того, що заслужив. Ми повинні зіграти неймовірно добре і виграти матч. Щоб вибити Реал, потрібно провести на хорошому рівні обидва поєдинки.

Карло Анчелотті (Реал):

"Для перемоги в Лізі чемпіонів необхідний збіг певних обставин. Для гри у півфіналі недостатньо лише гарячого серця та мотивації. Це важливі компоненти, але цього недостатньо. Якщо ми переможемо, це станеться не через нашу мотивацію чи чарівну атмосферу, а завдяки нашій колективній прихильності до справи та індивідуальних якостей наших гравців".

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що у Манчестер Сіті вищі шанси пробитися до фіналу. Котирування на прохід англійців – 1.29, на прохід іспанців – 3.83. У відсотках це 74 на 26 на користь Манчестера.

Щодо результату в основний час, то коефіцієнт на перемогу Реала – 3.25, на нічию – 4.00, на перемогу Манчестер Сіті – 2.07.

Тренування Реала перед матчем

Тренування МанСіті перед матчем

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.

Що далі

Переможець цієї пари у фіналі зіграє з Ліверпулем, який пройшов Вільярреал.