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5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
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5 березня 00:00
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Всім віскі! Олімпійський чемпіон з медаллю на шиї увірвався до автобуса з журналістами (відео)

Любомир Луканюк
20 лютого, 10:01
Новозеландський фрістайліст Ніко Портеус відмовився від привілейованого становища та їздив автобусом із журналістами та волонтерами

Ніко Портеус на п'єдесталі та в автобусі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Звичайний автобус від вокзалу до прес-центру. Для журналістів, волонтерів, найпростіших службовців. В останній момент заскакує хлопчина в чорному худі з написом New Zealand.

Ніхто б на нього не звернув увагу, якби не одна особливість. На шиї хлопця – золота олімпійська медаль! Справжня! Це чемпіон Пекіна-2022 у хафпайпі Ніко Портеус.

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До цього він скромно їхав у другому класі поїзда з гірського кластеру до Пекіна. Хоча атлетам давали безкоштовні квитки до бізнес-класу.

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Ніко сів у автобус із простими смертними, хоча міг поїхати на таксі або його могла просто зустріти машина НОК.

Але Портеусу лише 20 років. Понти йому чужі. Хлопець відразу пішов мінятися значками з волонтерами. З усіма фотографуватись.

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Хтось увімкнув на телефоні We are the champions, фіни дістали пляшку віскі. Ніко підняв тост фантою. День перестав бути нудним.

Виявилося, що Ніко їхав на церемонію закриття Олімпійських ігор. Саме він понесе прапор Нової Зеландії.

Але дорогою не зміг відмовити фінським колегам та заїхав на фінальний матч хокейного турніру. Де Фінляндія ляснула Росію – 2:1!