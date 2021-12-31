1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 2022 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 2022 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 2022 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 2022 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 2022 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 2022 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 2022 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Розбили голову та забрали прикраси: одноклубник Зінченка постраждав від злодіїв

Олександр Трикіша
31 грудня, 16:55
Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу став жертвою грабіжників. Інцидент стався перед Новим роком, так що 2022-й португалець зустрічатиме з синцями на обличчі

Жоау Канселу постраждав від грабіжників / Фото: Колаж: Сьогодні

Четверо невідомих проникли до будинку футболіста. Канселу намагався дати їм відсіч, але при цьому сам постраждав.

Він розмістив фото у Instagram, на якому видно, що у нього над оком невелике розсічення

Реклама

"На жаль, сьогодні на мене напали чотири труси, які поранили мене і намагалися поранити мою сім'ю. Ось що відбувається, коли чиниш опір. Вони забрали всі мої прикраси і залишили моє обличчя ось у такому стані.

Я не знаю, як можна бути такими підлими. Найважливіше для мене – це моя сім'я. На щастя, з нею все гаразд.

Після стількох перешкод у моєму житті це просто ще одна, яку я подолаю. Міцний та сильний, як завжди", – цитує Канселу ua-football.com.

До речі, раніше ми писали, що Гвардіола обізвав капітана збірної України поганим гравцем. Головний тренер Манчестер Сіті назвав оборону слабкою ланкою у своїй команді та вважає Олександра Зінченка слабким захисником.