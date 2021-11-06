Розбив росіянина! Захарєєв став чемпіоном світу з боксу

Юрій Захарєєв

У золотому бою у ваговій категорії до 71 кг уродженець Білгород-Дністровського Юрій Захарєєв зустрівся із 28-річним представником Росії Вадимом Мусаєвим.

Раніше ми писали, що Василю Ломаченку знайшли нового суперника.

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Усі три раунди український боксер був кращим за свого суперника. Судді одноголосно віддали перемогу Захарієву.

Отже, Юрій Захареєв став чемпіоном світу з боксу. Для України це перше золото чемпіонату світу із 2017 року. Тоді на світовій першості переміг Олександр Хижняк.

Нагадаємо, у півфіналі турніру у категорії до 71 кг Юрій Захарєєв впевнено переміг боксера з Азербайджану Сархана Алієва (5:0).

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Зазначимо, що Захарєєв – єдиний представник України, який зійшов на п'єдестал пошани планетарного форуму.