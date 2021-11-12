Рівнявся на Ломаченка та Усика! Сенсація чемпіонату світу брав приклад із земляків

Юрій Захарєєв / Фото: XSport

На нещодавньому чемпіонаті світу з боксу виступ 19-річного Юрія Захарєєва став справжньою сенсацією турніру. У поєдинку за золото у ваговій категорії 71 кг українець переміг росіянина Вадима Мусаєва.

Читайте також: Чому Усик нокаутує Джошуа? Відповідає колишній чемпіон

Реклама

Про свої перші кроки у спорті та хто служив орієнтиром, Захарєєв розповів в інтерв'ю Xsport.

"У Ломаченка ми були в залі ще маленькими. Дивилися, як він тренувався, теж із ним фотографувалися. Дивилися бої, дивилися як боксують Усик, Ломаченко, як вони виступали у свої роки на Олімпіаді. Це нас мотивувало, і з'являлося в нас бажання. Я дивився з дитинства Роя Джонса, тренер показував нам його стиль. На них дивилися, рівнялися. Хотіли досягти таких самих висот", – відповів Захарєєв.

Нагадаємо, що Захарєєв перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів у Мілані-2009 виграв у 21 рік.

Реклама

Також молодий боксер відповів на запитання, як вплинула грошова мотивація на результат на чемпіонаті світу.

"Ні, ми їхали туди за золотою медаллю та за званням чемпіона світу. Чи вже вирішив, що робити з призовими? Ні, ще про це не думав", – сказав 19-річний чемпіон світу.

Реклама

Раніше ми писали, що за золото ЧС-2021 Захарєєв отримає 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн. гривень.

Читайте також: