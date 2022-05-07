Розстріляли у потилицю. Президент клубу УПЛ розповів про злочин рашистів

Російські окупанти стратили двох охоронців Івана Надєїна / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад місяць місто Ірпінь знаходилося під окупацією російських військ. Окупанти без розбору вбивали мирних жителів та руйнували житлові будинки.

Президент футбольного клубу Верес Іван Надєїн розповів, що наробили "визволителі" у його будинку в Ірпені.

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"Вони жили там орієнтовно 10 днів. Фактично будинки знаходилися в окупації. Мабуть, це не так жахливо, як колись прилітає снаряд, але все одно… Стан будинків дуже складний.

Залишилося два охоронці. Розстріляні в потилицю, фактично страчені як полонені. У мене вдома сталося воєнний злочин. Це дуже складно. Було три розтяжки. Одна – великий артилерійський фугасний снаряд, що прикріплений до вхідних дверей. І дві гранати. Це лише на мирних громадянських громадян розраховано.

Австрія рішуче засуджує дії окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Вони залишили свій одяг, свою зброю, бронежилети. Частина верхнього одягу зникла, можливо, вони виходили у ньому. Найцінніше забрали, але, мабуть, виходили нашвидкуруч, бігли з тієї території", – розповів Надєїн Youtube-каналу Трендець.

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Раніше ми повідомляли, що попри обстріли у Рівному продовжують реконструкцію стадіону "Авангард". Є ймовірність, що з відновленням футболу "червоно-чорні" вже на ньому гратимуть.