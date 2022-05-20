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Відплата за гріхи. Росію позбавили олімпійської нагороди у біатлоні

Сергій Шаховець
20 травня, 15:24
Російських спортсменів продовжують позбавляти медалей після гучного допінгового скандалу

У Росії забрали срібну медаль сочинської Олімпіади-2014 / Фото: Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно відібрав у Росії срібну медаль за жіночу естафету Олімпіади-2014 у Сочі.

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Виною усьому заборонені речовини знайдені у пробі російської біатлоністки Ольги Зайцевої. МОК довго розглядав допінгову справу, але все ж таки виніс суворий вирок.

Як наслідок, вся естафетна четвірка залишилася без нагороди. Разом з Зайцевий медалей позбавили Яну Романову, Катерину Шумілову і Ольгу Вілухіну.

Росію позбавили медалі естафетної гонки Сочі-2014 / Фото: AFP

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Таким чином, срібними призерами Олімпіади-2014 стали норвезькі біатлоністи, а бронзові нагороди отримає збірна Чехії.

Нагадаємо, що золоті медалі у жіночій біатлонній естафеті Олімпіади-2014 виборола збірна України. Також через дискваліфікацію Зайцевої Україна піднялася на одне місце у змішаній естафеті і тепер посідає шосту позицію.