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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 18 лютого

Олександр Трикіша
18 лютого, 00:50
18 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні виступатимуть чотири українські спортсмени, але представлятимуть вони один вид спорту. Дивіться п'ятничний розклад українців на Олімпіаді-2022

Юлія Джима на Олімпіаді в Пекіні / Фото: Getty Images

У п'ятницю на старт вийдуть лише наші біатлоністи. Вони боротимуться за медалі у чоловічому та жіночому мас-старті.

Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 18 лютого

  • 09:00. Біатлон. Жінки, 12.5 км, мас-старт: Анастасія Меркушина, Юлія Джима
  • 11.00. Біатлон. Чоловіки, 15 км, мас-старт: Дмитро Підручний, Артем Прима

Нагадаємо, на даний момент у скарбничці України лише одна нагорода – срібну медаль виграв Олександр Абраменко. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

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У медальному заліку Олімпіади-2022 Україна посідає 23 місце. Нижче нашої збірної ще чотири команди. Натомість вище розташувалися такі "зимові" країни як Нова Зеландія та Австралія. Олімпіада триватиме до 20 лютого.