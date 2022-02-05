5 лютого 17:00
Евертон 4
Брентфорд 1
5 лютого 19:00
Інтер 1
Мілан 2
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад українців на Олімпіаді 6 лютого

Андрій Трофімов
5 лютого, 22:29
Ігри-2022 у Пекіні набирають обертів. У неділю у столиці Китаю виступають 11 представників України

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк / Фото: Getty Images

6 лютого українці на Олімпіаді в Пекіні представляють нашу країну у санному спорті, гірських лижах, стрибках з трампліна, фігурному катанні та лижних гонках. Медальних шансів тут мізер, але у спорті завжди є місце подвигу та диву!

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Розклад виступів українців 6 лютого

  • 02:00, 03:45 Санний спорт. Жінки. 5-й та 6-й тренувальні заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька
  • 03:30. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма – Анастасія Шаботова
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал – Іван Ковбаснюк
  • 09:00. Лижні гонки. Скіатлон 15 км. +15 км. Чоловіки – Олексій Красовський, Руслан Перехода
  • 09:06, 10:24 Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 1-й та 2-й тренувальні заїзди – Ігор Стахів / Андрій Лисецький
  • 12:00, 13:00, 14:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Чоловіки. Пробний етап, перший етап, фінал – Євген Марусяк
  • 13:30, 15:15. Санний спорт. Чоловіки, 3-й заїзд, фінал – Антон Дукач, Андрій Мандзій

Нагадаємо, після суботнього дня у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія, яка має два "золота". По одному у Словенії, Нідерландів, Швеції та Китаю.