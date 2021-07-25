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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 26 липня

25 липня, 21:10

Олег Люлька

26 липня на Іграх в Токіо стежимо за фехтуванням, веслуванням, плаванням, бадмінтоном, стрибками у воду, спортивною гімнастикою, стрільбою, боксом і важкою атлетикою

26 липня - змагальний день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. У прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 26 липня

Нагадаємо, першу медаль Україні в Токіо в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

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У неділю другу нагороду до скарбнички нашої країни на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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