Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 26 липня

26 липня на Іграх в Токіо стежимо за фехтуванням, веслуванням, плаванням, бадмінтоном, стрибками у воду, спортивною гімнастикою, стрільбою, боксом і важкою атлетикою

26 липня - змагальний день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. У прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 26 липня

0:30 Тріатлон

Тріатлон 3:00 Фехтування

Фехтування 3:25 Академічне веслування

Академічне веслування 4:30 Плавання

Плавання 7:55 Бадмінтон

Бадмінтон 9:00 Стрибки у воду

Стрибки у воду 10:00 Кульова стрільба

Кульова стрільба 11:00 Бокс

Бокс 12:00 Фехтування. Спортивна гімнастика

Фехтування. Спортивна гімнастика 16:30 Студія: Олімпійські ігри

Студія: Олімпійські ігри 18:22 Повтори

Нагадаємо, першу медаль Україні в Токіо в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

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У неділю другу нагороду до скарбнички нашої країни на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

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