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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ 1 серпня

31 липня, 22:22

Олег Люлька

У неділю на Олімпійських іграх у Токіо розігрують медалі у плаванні, легкій і важкій атлетиці та інших видах – де і о котрій годині дивитися трансляції змагань

Ігри триватимуть до 8 серпня / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. В прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV .

Розклад українців на Олімпіаді 1 серпня: Вболіваємо за Романчука, його дружину, Хижняка і Деху

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 1 серпня

Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

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Ірина Деха / Фото: НОК України

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді в Токіо Україна здобула п'ять бронзових медалей – їх нашій країні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук та тенісистка Еліна Світоліна.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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