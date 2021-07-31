Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ 1 серпня

У неділю на Олімпійських іграх у Токіо розігрують медалі у плаванні, легкій і важкій атлетиці та інших видах – де і о котрій годині дивитися трансляції змагань

Ігри триватимуть до 8 серпня / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. В прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV .

Розклад українців на Олімпіаді 1 серпня: Вболіваємо за Романчука, його дружину, Хижняка і Деху

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 1 серпня

3:00 Легка атлетика. Плавання

Легка атлетика. Плавання 6:25 Теніс

Теніс 9:00 Стрибки у воду

Стрибки у воду 11:00 Спортивна гімнастика. Легка атлетика. Важка атлетика

Спортивна гімнастика. Легка атлетика. Важка атлетика 16:30 Студія

Студія 18:20 Повтори

Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

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Ірина Деха / Фото: НОК України

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді в Токіо Україна здобула п'ять бронзових медалей – їх нашій країні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук та тенісистка Еліна Світоліна.

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