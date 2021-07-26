Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на ТБ 27 липня

Де дивитися Олімпіаду-2020 27 липня / Фото: Reuters
Головні старти дня можна буде побачити на ТБ і в інтернеті. У прямому ефірі Олімпіаду-2020 покажуть на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Програма трансляція почнеться з запливів в академічному веслуванні.
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Список трансляцій Олімпіади-2020 на ТБ:
- 3:00. Академічне веслування.
- 5:40. Кульова стрільба.
- 6:15. Стрільба з лука.
- 7:25. Бокс.
- 8:00 . Каное слалом. Каяки.
- 09:00. Маунтінбайк. Крос-кантрі.
- 11:00. Бокс.
- 13.00. Плавання.
- 15:30 . Баскетбол.
Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.
Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
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