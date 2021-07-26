Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на ТБ 27 липня

У вівторок, 27 липня, на Олімпіаді-2020 пройдуть змагання в 30 видах спорту, а перші старти розпочнуться вже о 3 годині ночі за київським часом. Україну в цей день представлять 10 атлетів

Де дивитися Олімпіаду-2020 27 липня / Фото: Reuters

Головні старти дня можна буде побачити на ТБ і в інтернеті. У прямому ефірі Олімпіаду-2020 покажуть на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Програма трансляція почнеться з запливів в академічному веслуванні.

Читайте також: Розклад українців на Олімпіаді 27 липня

Список трансляцій Олімпіади-2020 на ТБ:

3:00. Академічне веслування.

Академічне веслування. 5:40. Кульова стрільба.

Кульова стрільба. 6:15. Стрільба з лука.

Стрільба з лука. 7:25. Бокс.

Бокс. 8:00 . Каное слалом. Каяки.

. Каное слалом. Каяки. 09:00. Маунтінбайк. Крос-кантрі.

Маунтінбайк. Крос-кантрі. 11:00. Бокс.

Бокс. 13.00. Плавання.

Плавання. 15:30 . Баскетбол.

Реклама

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.