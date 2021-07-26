Змінити мову на: RU Перейти до новин

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на ТБ 27 липня

26 липня, 23:45

Олександр Трикіша

У вівторок, 27 липня, на Олімпіаді-2020 пройдуть змагання в 30 видах спорту, а перші старти розпочнуться вже о 3 годині ночі за київським часом. Україну в цей день представлять 10 атлетів

Де дивитися Олімпіаду-2020 27 липня / Фото: Reuters

Головні старти дня можна буде побачити на ТБ і в інтернеті. У прямому ефірі Олімпіаду-2020 покажуть на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Програма трансляція почнеться з запливів в академічному веслуванні.

Читайте також: Розклад українців на Олімпіаді 27 липня

Список трансляцій Олімпіади-2020 на ТБ:

Реклама

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

Новини на цю ж тему:
розклад де подивитись Олімпіада-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

Реклама