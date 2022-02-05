5 лютого 17:00
Евертон 4
Брентфорд 1
5 лютого 19:00
Інтер 1
Мілан 2
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад стартів 6 лютого на Олімпіаді-2022

Андрій Трофімов
5 лютого, 20:30
У неділю на зимових Іграх у Пекіні розіграють ще сім комплектів медалей

Український саночник Антон Дукач / Фото: Reuters

Олімпіада-2022 набирає обертів. 6 лютого визначать чемпіонів та призерів у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних гонках, ковзанярському спорті, стрибках з трампліну, санному спорті та фристайлі. За підсумками суботи у медальному заліку лідирує Норвегія.

Розклад медальних стартів 6 лютого

СНОУБОРД

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  • 03:30 Слоупстайл, жінки

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

  • 05:00 Швидкісний спуск, чоловіки

ЛИЖНІ ГОНКИ

  • 09:00 Скіатлон, 2x15 км, чоловіки

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

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  • 10:30 5000 м, чоловіки

СТРИБКИ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНУ

  • 12:00 HS-109, чоловіки

САННИЙ СПОРТ

  • 13:30. Одномісні сани, чоловіки

ФРИСТАЙЛ

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  • 14:40 Могул, жінки

Суботні чемпіонки – норвежка Йохауг та словенка Богатай / Фото: Reuters

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.