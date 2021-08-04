Розклад Олімпіади-2020 на 4 серпня

Олімпійські кільця - головний символ Олімпіади / Фото: AFP
У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 11 різних дисциплінах. Розклад 13-го дня Олімпіади-2020:
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки, 1/4 фіналу, #1
|7:40
|жінки, 1/4 фіналу, #2
|11:20
|жінки, 1/4 фіналу, #3
|15:00
|жінки, 1/4 фіналу, #4
БЕЙСБОЛ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, втішний, раунд-II
|13:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #1
БОКС
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/2 фіналу
|8:00
|жінки, напівсередня вага, 69 кг, 1/2 фіналу
|8:00
|чоловіки, суперважка вага, +91 кг, 1/2 фіналу
|8:00
|чоловіки, напівважка вага, 81 кг, фінал
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
|час
|дисципліна
|5:15
|жінки, середня вага, 62 кг, втішні поєдинки
|5:45
|чоловіки, найлегша вага, 57 кг, 1/8 фіналу
|6:00
|жінки, легка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
|6:15
|чоловіки, напівважка вага, 86 кг, 1/8 фіналу
|6:30
|чоловіки, найлегша вага, 57 кг, 1/4 фіналу
|6:45
|жінки, легка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
|7:00
|чоловіки, напівважка вага, 86 кг, 1/4 фіналу
|12:15
|чоловіки, найлегша вага, 57 кг, 1/2 фіналу
|12:35
|чоловіки, напівважка вага, 86 кг, 1/2 фіналу
|12:55
|жінки, легка вага, 57 кг, 1/2 фіналу
|14:55
|жінки, середня вага, 62 кг, сутички за 3-е місце
|15:15
|жінки, середня вага, 62 кг, фінал
БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, втішні поєдинки
|5:30
|чоловіки, напівважка вага, 87 кг, втішні поєдинки
|13:15
|чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, сутички за 3-е місце
|13:35
|чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, фінал
|13:55
|чоловіки, напівважка вага, 87 кг, сутички за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, напівважка вага, 87 кг, фінал
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|9:30
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, кваліфікація
|10:10
|жінки, трек, кейрин, раунд I
|10:35
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/32 фіналу
|11:11
|жінки, трек, кейрин, Раунд I, втішні заїзди
|11:31
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/32 фіналу, втішні заїзди
|11:45
|чоловіки, трек, командна гонка переслідування, фінали
|12:13
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/16 фіналу
|12:47
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/16 фіналу, втішні заїзди
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|8:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #1
|9:30
|чоловіки, 1/4 фіналу, #2
|12:20
|чоловіки, 1/4 фіналу, #3
|13:50
|чоловіки, 1/4 фіналу, #4
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, 1/4 фіналу, #1
|7:00
|жінки, 1/4 фіналу, #2
|11:00
|жінки, 1/4 фіналу, #3
|15:30
|жінки, 1/4 фіналу, #4
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #1
|3:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #2
|15:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #3
|15:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #4
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|3:30
|жінки, 1/4 фіналу, #1
|7:15
|жінки, 1/4 фіналу, #2
|11:00
|жінки, 1/4 фіналу, #3
|14:45
|жінки, 1/4 фіналу, #4
ГОЛЬФ
|час
|дисципліна
|1:30
|жінки, індивідуальне першою-во, Раунд-I
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|час
|дисципліна
|3:30
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, Попередні заїзди
|3:54
|жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, Попередні заїзди
|4:12
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, Попередні заїзди
|4:47
|чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, Попередні заїзди
|6:00
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #1
|6:06
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #2
|6:12
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #3
|6:18
|жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #1
|6:24
|жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #2
|6:30
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 фіналу #1
|6:37
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 фіналу #2
|6:45
|чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, 1/4 фіналу #1
|6:53
|чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, 1/4 фіналу #2
КІННИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|13:00
|конкур, індивідуальна першість, фінал
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, десятиборство 100 м
|3:05
|чоловіки, метання списа, Кваліфікація A
|3:35
|жінки, семиборство 100 м з/б
|3:55
|чоловіки, десятиборстві, стрибки в довжину
|4:35
|жінки, семиборство, стрибки в висоту
|4:35
|чоловіки, метання списа, кваліфікація B
|5:00
|чоловіки, 110 м з бар'єрами, півфінали
|5:30
|жінки, 400 м з бар'єрами, фінал
|5:40
|чоловіки, десятиборство, штовхання ядра
|12:30
|чоловіки, десятиборство, стрибки в висоту
|13:00
|жінки, 1500 м, півфінали
|13:05
|жінки, семиборство, штовхання ядра
|13:30
|жінки, 400 м, півфінали
|14:00
|жінки, 3000 м стіплчейз, фінал
|14:15
|чоловіки, метання молота, фінал
|14:30
|жінки, семиборство 200 м
|15:05
|чоловіки, 800 м, фінал
|15:30
|чоловіки, десятиборство 400 м
|15:55
|чоловіки, 200 м, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|8:30
|жінки, клас 470, фінал
|9:00
|чоловіки, клас 470, фінал
ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|00:30
|жінки, 10 км, відкрита вода, фінал
СТРИБКИ У ВОДУ
|час
|дисципліна
|9:00
|жінки, вишка 10 м, попередній раунд
СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|13:30
|жінки, дуети, фінал
СКЕЛЕЛАЗАННЯ СПОРТИВНЕ
|час
|дисципліна
|11:00
|жінки, індивідуальне пер-во, кваліфікація (швидкість, боулдерінг, складність)
СКЕЙТБОРДИНГ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, парк, кваліфікація
|5:00
|жінки, парк, фінал
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки, командна першість, 1/2 фіналу
|8:30
|чоловіки, командна першість, 1/2 фіналу
|13:30
|чоловіки, командна першість, 1/2 фіналу
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|7:50
|чоловіки, +109 кг, група В
|13:50
|чоловіки, +109 кг, фінал, група А
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|час
|дисципліна
|4:30
|жінки, 1/2 фіналу, #1
|13:00
|жінки, 1/2 фіналу, #2
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