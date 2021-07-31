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Розклад Олімпіади-2020 на 31 липня

31 липня, 06:00

Олександр Трикіша

У суботу, 31 липня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в 13 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву

Символ Олімпійських ігор - Олімпійські кільця / Фото: Reuters

У суботу, 31 липня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 13 різних дисциплінах. Розклад 9-го дня Олімпіади-2020:

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БАДМІНТОН

часдисципліна
3:00чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
3:00жінки, парний розряд, 1/2 фіналу, #1
3:00жінки, парний розряд, 1/2 фіналу, #2
12:00жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #1
12:00жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #2
12:00чоловіки, парний розряд, матч за 3-е місце
12:00чоловіки, парний розряд, фінал

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
4:00чоловіки IRI – FRA, група A
7:40чоловіки ITA – NGR, група B
11:20чоловіки AUS – GER, група B
15:00чоловіки USA – CZE, група A

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
6:00чоловіки JPN – MEX, група A
13:00чоловіки KOR – USA, група B

БОКС

часдисципліна
5:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу #1
5:00жінки, середня вага, 75 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/8 фіналу
5:00чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/8 фіналу
11:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу #2
11:00жінки, середня вага, 75 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/8 фіналу
11:00чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/8 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
4:10чоловіки, BMX, фрістайл, кваліфікація
4:10жінки, BMX, фрістайл, кваліфікація

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
4:00чоловіки MNE – KAZ, група B
5:30чоловіки AUS – ESP, група B
8:00чоловіки USA – HUN, група A
9:30чоловіки CRO – SRB, група B
12:20чоловіки ITA – JPN, група A
13:50чоловіки RSA – GRE, група A

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
3:00жінки DOM – KEN, група А
5:05жінки USA – RUS, група В
8:20жінки ARG – TUR, група В
10:25жінки SRB – BRA, група А
13:40жінки JPN – KOR, група А
15:45жінки CHN – ITA, група В

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

часдисципліна
3:00жінки BRA – USA, група D
4:00жінки LAT – KEN, група D
5:00чоловіки JPN – GER, група F
9:00чоловіки LAT – MEX, група B
9:00жінки, lucky losers
9:00жінки, lucky losers
10:00чоловіки RUS – CZE, група B
14:00чоловіки, lucky losers
14:00чоловіки, lucky losers

ГАНДБОЛ

часдисципліна
3:00жінки ANG – JPN, група A
5:00жінки MNE – KOR, група A
8:15жінки RUS – FRA, група B
10:15жінки BRA – SWE, група B
13:30жінки HUN – ESP, група B
15:30жінки NOR – NED, група A

ГОЛЬФ

часдисципліна
1:30чоловіки, індивідуальна першість, раунд-III

ДЗЮДО

часдисципліна
5:00мікст, командний турнір, попередній раунд
6:00мікст, командний турнір, 1/4 фіналу
7:00мікст, командний турнір, втішні поєдинки
8:00мікст, командний турнір, 1/2 фіналу
11:00мікст, командний турнір, за 3-е місце
13:00мікст, командний турнір, фінал

КІННИЙ СПОРТ

часдисципліна
2:30триборство, індивідуальна першість, виїздки, 2-ий день, сесія 3
2:30триборство, командна першість, виїздки, 2-ий день, сесія 3

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
3:00жінки, 400 м з бар'єрами, раунд I
3:30жінки, метання диска, кваліфікація A
3:40чоловіки, стрибки з жердиною, кваліфікація A + B
3:50чоловіки, 800 м, раунд I
4:45жінки, 100 м з бар'єрами, раунд I
4:55жінки, метання диска, кваліфікація B
5:35чоловіки, 100 м, попередній раунд
13:10чоловіки, стрибки в довжину, кваліфікація A + B
13:15жінки, 100 м, півфінали
13:45чоловіки, 100 м, раунд I
14:15чоловіки, метання диска, фінал
14:50жінки, 800 м, півфінали
15:35змішана естафета 4х400 м, фінал
15:50жінки, 100 м, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

часдисципліна
6:00чоловіки, клас фін, гонка-7-8
6:00чоловіки, клас 49-й, гонка-10-11-12
6:00жінки, клас 49-ий FX, гонка-10-11-12
6:00клас накрити 17, відкритий, гонка-7-8-9
9:30жінки, віндсерфінг (RS: X), фінал
10:00чоловіки, віндсерфінг (RS: X), фінал

ПЛАВАННЯ

часдисципліна
4:30чоловіки, батерфляй, 100 м, фінал
4:40жінки, спина, 200 м, фінал
4:50жінки, вільний стиль, 800 м, фінал
5:10чоловіки, вільний стиль, 50 м, півфінали
5:30жінки, вільний стиль, 50 м, півфінали
5:40мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м, фінал

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
9:00жінки, трамплін 3 м, 1/2 фіналу

СТРИБКИ НА БАТУТІ

часдисципліна
7:00чоловіки, індивідуальна першість, кваліфікація
8:50чоловіки, індивідуальна першість, фінал

РЕГБІ

часдисципліна
3:00жінки, матч за 11-12 місця
3:30жінки, матч за 9-10 місця
4:00жінки, класиф. за 5-8 місця
4:30жінки, класиф. за 5-8 місця
5:00жінки, 1/2 фіналу, # 1
5:30жінки, 1/2 фіналу, # 2
10:30жінки, матч за 7-8 місця
11:00жінки, матч за 5-6 місця
11:30жінки, фінал за 3-е місце
12:00жінки, фінал

СТРІЛЬБА

часдисципліна
3:00мікст, траншейний стенд, команди, кваліфікація
6:00жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, кваліфікація
7:30мікст, траншейний стенд, команди, фінал
10:00жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, фінал

СТРІЛЬБА З ЛУКА

часдисципліна
3:30чоловіки, приватне пер-во, 1/8 фіналу
8:45чоловіки, приватне пер-во, 1/4 фіналу
8:45чоловіки, приватне пер-во, 1/2 фіналу
8:45чоловіки, приватне пер-во, матч за 3-е місце
8:45чоловіки, приватне пер-во, фінал

ТЕНІС

часдисципліна
6:00чоловіки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
6:00жінки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
6:00жінки, одиночний розряд, фінал
6:00жінки, парний розряд, матч за 3-е місце
6:00змішані пари, матч за 3-е місце

ТРИАТЛОН

часдисципліна
1:30змішана естафета, фінал

ВАЖКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
5:50чоловіки, 81 кг, група В
5:50чоловіки, 96 кг, група В
9:50чоловіки, 81 кг, фінал, група А
13:50чоловіки, 96 кг, фінал, група А

ФЕХТУВАННЯ

часдисципліна
4:00жінки, шабля, команди, 1/8 фіналу
4:55жінки, шабля, команди, 1/4 фіналу
5:50жінки, шабля, команди, класифікація 5-8
6:45жінки, шабля, команди, 1/2 фіналу
7:40жінки, шабля, команди, за 5-6 місця
8:35жінки, шабля, команди, за 7-8 місця
12:30жінки, шабля, команди, матч за 3-е місце
13:30жінки, шабля, команди, фінал

ФУТБОЛ

часдисципліна
11:00чоловіки, 1/4 фіналу, #1
12:00чоловіки, 1/4 фіналу, #2
13:00чоловіки, 1/4 фіналу, #3
14:00чоловіки, 1/4 фіналу, #4

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
3:30жінки CHN – NZL, група B
4:00жінки JPN – ESP, група B
5:45жінки ARG – AUS, група B
6:15жінки IND – RSA, група A
12:30жінки GER – NED, група A
14:45жінки IRL – GBR, група A

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