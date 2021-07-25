Розклад Олімпіади-2020 на 26 липня

Арена для софтболу і бейсболу в Токіо / Фото: Reuters
У понеділок на Олімпійських іграх в Токіо нас чекає така програма змагань.
БАДМІНТОН
|4:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
|4:00
|жінки, одиночний розряд, груповий етап
|4:00
|чоловіки, парний розряд, груповий етап
|4:00
|жінки, парний розряд, рупповой етап
|4:00
|змішаний розряд, груповий етап
|12:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
|12:00
|жінки, одиночний розряд, груповий етап
|12:00
|чоловіки, парний розряд, груповий етап
|12:00
|жінки, парний розряд, груповий етап
|12:00
|змішаний розряд, груповий етап
БАСКЕТБОЛ
|4:00
|жінки KOR – ESP Група A
|7:40
|чоловіки ARG – SLO Група C
|11:20
|жінки SRB – CAN Група A
|15:00
|чоловіки JPN – ESP Група C
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|4:15
|жінки JPN – CHN груповий раунд
|4:40
|жінки MGL – ROU груповий раунд
|5:35
|чоловіки BEL – CHN груповий раунд
|6:00
|чоловіки SRB – JPN груповий раунд
|8:00
|жінки ROU – RUS груповий раунд
|8:25
|жінки ITA – JPN груповий раунд
|9:00
|чоловіки JPN – RUS груповий раунд
|9:25
|чоловіки LAT – SRB груповий раунд
|11:30
|жінки FRA – MGL груповий раунд
|11:55
|жінки ITA – USA груповий раунд
|12:40
|чоловіки NED – BEL груповий раунд
|13:05
|чоловіки POL – CHN груповий раунд
|15:00
|жінки USA – CHN груповий раунд
|15:25
|жінки FRA – RUS груповий раунд
|16:00
|чоловіки RUS – LAT груповий раунд
|16:25
|чоловіки NED – POL груповий раунд
БОКС
|5:00
|жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
|5:00
|чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
|5:00
|чоловіки, 2-ий напівсередній, 69 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
|11:00
|чоловіки, 2-ий напівсередній, 69 кг, 1/8 фіналу
ВЕЛОСПОРТ
|9:00
|чоловіки, маунтінбайк, крос, фінал
ВОДНЕ ПОЛО
|8:00
|жінки USA – CHN Група B
|9:30
|жінки RUS – HUN Група B
|12:20
|жінки AUS – NED Група A
|13:50
|жінки ESP – CAN Група A
ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|чоловіки IRI – VEN Група А
|5:05
|чоловіки USA – RUS Група В
|8:20
|чоловіки POL – ITA Група А
|10:25
|чоловіки FRA – TUN Група В
|13:40
|чоловіки JPN – CAN Група А
|15:45
|чоловіки BRA – ARG Група В
ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|жінки, груповий раунд
|3:00
|чоловіки, груповий раунд
|9:00
|жінки, груповий раунд
|9:00
|чоловіки, груповий раунд
|14:00
|жінки, груповий раунд
|14:00
|чоловіки, груповий раунд
ГАНДБОЛ
|3:00
|чоловіки BRA – FRA Група A
|5:00
|чоловіки ARG – GER Група A
|8:15
|чоловіки EGY – DEN Група B
|10:15
|чоловіки ESP – NOR Група A
|13:30
|чоловіки BRN – POR Група B
|15:30
|чоловіки JPN – SWE Група B
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
|13:00
|чоловіки, багатоборство, команди, фінал
АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
|3:00
|жінки, одинак, 1/4 фіналу
|3:40
|чоловіки, одинак, 1/4 фіналу
|4:20
|жінки, двійка парна, 1/2 фіналу
|4:40
|чоловіки, двійка парна, 1/2 фіналу
|5:00
|жінки, четвірка орні без рульового, втішні заїзди
|5:10
|чоловіки, четвірка орні без рульового, втішні заїзди
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное
|8:00
|чоловіки, слалом (каное-одиночки), 1/2 фіналу
|9:30
|чоловіки, слалом (каное-одиночки), фінал
ДЗЮДО
|5:00
|чоловіки, легка вага, 73 кг, попередній раунд
|5:05
|жінки, легка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
|5:35
|чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/16 фіналу
|6:30
|жінки, легка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
|7:00
|чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/8 фіналу
|7:25
|жінки, легка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
|7:40
|чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, легка вага, 57 кг, втішні поєдинки
|11:10
|чоловіки, легка вага, 73 кг, втішні поєдинки
|11:35
|жінки, легка вага, 57 кг, 1/2 фіналу
|11:50
|чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/2 фіналу
|12:10
|жінки, легка вага, 57 кг, поєдинки за 3-е місце
|12:30
|жінки, легка вага, 57 кг, фінал
|12:40
|чоловіки, легка вага, 73 кг, поєдинки за 3-е місце
|13:00
|чоловіки, легка вага, 73 кг, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|6:00
|чоловіки, віндсерфінг, гонка-4-5-6
|6:00
|жінки, віндсерфінг, гонка-4-5-6
|6:00
|чоловіки, клас Лазер, гонка-3-4
|6:00
|жінки, клас Лазер Радиал, гонка-3-4
ПЛАВАННЯ
|4:30
|жінки, батерфляй, 100 м, фінал
|4:35
|чоловіки, вільний стиль, 200 м, півфінали
|5:00
|жінки, брас, 100 м, півфінали
|5:20
|чоловіки, брас, 100 м, фінал
|5:30
|жінки, вільний стиль, 400 м, фінал
|5:40
|чоловіки, спина, 100 м, півфінали
|6:05
|жінки, спина, 100 м, півфінали
|6:20
|чоловіки, вільний стиль, естафета 4х100 м, фінал
|13:00
|жінки, вільний стиль, 200 м, попередні запливи
|13:25
|чоловіки, батерфляй, 200 м, попередні запливи
|13:50
|жінки, комплексне плавання, 200 м, попередні запливи
|14:15
|жінки, вільний стиль, 1500 м, попередні запливи
СТРИБКИ У ВОДУ
|9:00
|чоловіки, вишка 10 м, синхронні стрибки, фінал
РЕГБІ
|3:00
|чоловіки FIJ – JPN Група B
|3:30
|чоловіки GBR – CAN Група B
|4:00
|чоловіки NZL – KOR Група A
|4:30
|чоловіки AUS – ARG Група A
|5:00
|чоловіки RSA – IRL Група C
|5:30
|чоловіки USA – KEN Група C
|10:30
|чоловіки GBR – JPN Група B
|11:00
|чоловіки FIJ – CAN Група B
|11:30
|чоловіки NZL – ARG Група A
|12:00
|чоловіки AUS – KOR Група A
|12:30
|чоловіки USA – IRL Група C
|13:00
|чоловіки RSA – KEN Група C
СЕРФІНГ
|1:00
|жінки, шортборд, раунд III
|3:00
|чоловіки, шортборд, раунд III
скейтбординг
|3:00
|жінки, стріт, кваліфікація
|5:00
|жінки, стріт, фінал
софтбол
|4:00
|жінки JPN – USA груповий раунд
|8:30
|жінки CAN – ITA груповий раунд
|14:00
|жінки MEX – AUS груповий раунд
СТРІЛЬБА
|3:00
|жінки, круглий стенд, кваліфікація, день 2-й
|4:00
|чоловіки, круглий стенд, кваліфікація, день 2-й
|8:50
|жінки, круглий стенд, фінал
|9:50
|чоловіки, круглий стенд, фінал
ПАЛЬБА З ЛУКА
|3:30
|чоловіки, командне першою-во, 1/8 фіналу
|7:45
|чоловіки, командне першою-во, 1/4 фіналу
|7:45
|чоловіки, командне першою-во, 1/2 фіналу
|7:45
|чоловіки, командне першою-во, матч за 3-е місце
|7:45
|чоловіки, командне першою-во, фінал
ТЕНІС
|5:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/16 фіналу
|5:00
|жінки, одиночний розряд, 1/16 фіналу
|5:00
|чоловіки, парний розряд, 1/16 фіналу
|5:00
|жінки, парний розряд, 1/16 фіналу
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
|4:00
|чоловіки, одиночний розряд, раунд II
|4:00
|жінки, одиночний розряд, раунд II
|4:00
|чоловіки, одиночний розряд, раунд III
|8:30
|жінки, одиночний розряд, раунд III
|14:00
|змішані пари, матч за 3-е місце
|14:00
|змішані пари, фінал
триатлону
|00:30
|чоловіки, індивідуальна першість, фінал
ТХЕКВОНДО
|4:00
|жінки, 57 – 67 кг, 1/8 фіналу
|4:15
|чоловіки, 68 – 80 кг, 1/8 фіналу
|8:00
|жінки, 57 – 67 кг, 1/4 фіналу
|8:15
|чоловіки, 68 – 80 кг, 1/4 фіналу
|10:00
|жінки, 57 – 67 кг, 1/2 фіналу
|10:15
|чоловіки, 68 – 80 кг, 1/2 фіналу
|13:00
|жінки, 57 – 67 кг, втішні поєдинки
|13:15
|чоловіки, 68 – 80 кг, втішні поєдинки
|14:00
|жінки, 57 – 67 кг, поєдинки за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, 68 – 80 кг, поєдинки за 3-е місце
|16:00
|жінки, 57 – 67 кг, фінал
|16:15
|чоловіки, 68 – 80 кг, фінал
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|7:50
|жінки, 55 кг, група В
|13:50
|жінки, 55 кг, фінал, група А
ФЕХТУВАННЯ
|3:00
|жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/32 фіналу
|3:55
|чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/32 фіналу
|4:50
|жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/16 фіналу
|5:45
|чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/16 фіналу
|6:40
|жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/8 фіналу
|7:35
|чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/8 фіналу
|8:30
|жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/4 Фіналу
|9:25
|чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/4 Фіналу
|12:00
|жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/2 Фіналу
|12:45
|чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/2 Фіналу
|13:30
|жінки, шабля, індивідуальне пер-во, поєдинок за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, поєдинок за 3-е місце
|15:00
|жінки, шабля, індивідуальне пер-во, фінал
|15:45
|чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, фінал
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|3:30
|чоловіки GER – BEL Група B
|4:00
|жінки NED – IRL Група A
|5:45
|чоловіки GBR – CAN Група B
|6:15
|жінки AUS – CHN Група B
|12:30
|жінки RSA – GBR Група A
|13:00
|жінки ARG – ESP Група B
|14:45
|жінки JPN – NZL Група B
|15:15
|жінки GER – IND Група A
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