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Розклад Олімпіади-2020 на 24 липня

23 липня, 20:43

Олена Павлова

У суботу на Іграх в Токіо розіграються перші комплекти нагород у велоспорті, дзюдо і стрільбі, а також пройдуть перші змагання в бадмінтоні та боксі

Велоспорт у Токіо / Фото: AFP

У суботу на Олімпійських іграх в Токіо на нас чекає наступна програма змагань.

БАДМІНТОН

3:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
3:00жінки, одиночний розряд, груповий етап
3:00чоловіки, парний розряд, груповий етап
3:00жінки, парний розряд, груповий етап
3:00змішаний розряд, груповий етап
12:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
12:00жінки, одиночний розряд, груповий етап
12:00чоловіки, парний розряд, груповий етап
12:00жінки, парний розряд, груповий етап
12:00змішаний розряд, груповий етап

БАСКЕТБОЛ 3Х3

4:15жінки RUS – JPN груповий раунд
4:40жінки CHN – ROU груповий раунд
5:35чоловіки POL – LAT груповий раунд
6:00чоловіки CHN – SRB груповий раунд
8:00жінки RUS – CHN груповий раунд
8:25жінки ROU – JPN груповий раунд
9:00чоловіки RUS – CHN груповий раунд
9:25чоловіки SRB – NED груповий раунд
11:30жінки ITA – MGL груповий раунд
11:55жінки USA – FRA груповий раунд
12:40чоловіки LAT – BEL груповий раунд
13:05чоловіки JPN – POL груповий раунд
15:00жінки MGL – USA груповий раунд
15:25жінки FRA – ITA груповий раунд
16:00чоловіки NED – RUS груповий раунд
16:25чоловіки BEL – JPN груповий раунд

БОКС

5:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
5:00чоловіки, 2-ий напівсередній, 69 кг, 1/16 фіналу
5:00чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/16 фіналу
5:00чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/8 фіналу
11:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
11:00чоловіки, 2-ий напівсередній, 69 кг, 1/16 фіналу
11:00чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/16 фіналу
11:00чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/8 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

5:00чоловіки, шосе, групова гонка, фінал

ВОДНЕ ПОЛО

8:00жінки CAN – AUS Група A
9:30жінки RSA – ESP Група A
12:20жінки JPN – USA Група B
13:50жінки CHN – RUS Група B

ВОЛЕЙБОЛ

3:00чоловіки ITA – CAN Група А
5:05чоловіки BRA – TUN Група В
8:20чоловіки RUS – ARG Група В
10:25чоловіки JPN – VEN Група А
13:40чоловіки POL – IRI Група А
15:45чоловіки USA – FRA Група В

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

3:00жінки, груповий раунд
3:00чоловіки, груповий раунд
9:00жінки, груповий раунд
9:00чоловіки, груповий раунд
14:00жінки, груповий раунд
14:00чоловіки, груповий раунд

ГАНДБОЛ

3:00чоловіки NOR – BRA Група A
5:00чоловіки FRA – ARG Група A
8:15чоловіки SWE – BRN Група B
10:15чоловіки GER – ESP Група A
13:30чоловіки POR – EGY Група B
15:30чоловіки DEN – JPN Група B

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

4:00чоловіки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 1
8:30чоловіки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 2
13:30чоловіки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 3

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

2:30жінки, одинак, втішні заїзди
3:00чоловіки, одинак, втішні заїзди
3:30жінки, двійка парна, втішні заїзди
3:40чоловіки, двійка парна, втішні заїзди
3:50жінки, двійка орні без рульового, попередні заїзди
4:20чоловіки, двійка орні без рульового, попередні заїзди
4:50жінки, двійка парна, легка вага, попередні заїзди
5:20чоловіки, двійка парна, легка вага, попередні заїзди
5:50жінки, четвірка орні без рульового, попередні заїзди
6:10чоловіки, четвірка орні без рульового, попередні заїзди

ДЗЮДО

5:00чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, попередній раунд
5:10жінки, суперлегкий вага, 48 кг, 1/16 фіналу
5:20чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, 1/16 фіналу
6:20жінки, суперлегкий вага, 48 кг, 1/8 фіналу
6:30чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, 1/8 фіналу
7:20жінки, суперлегкий вага, 48 кг, 1/4 фіналу
7:40чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, 1/4 фіналу
11:00жінки, суперлегкий вага, 48 кг, втішні поєдинки
11:15чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, втішні поєдинки
11:35жінки, суперлегкий вага, 48 кг, 1/2 фіналу
11:50чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, 1/2 фіналу
12:10жінки, суперлегкий вага, 48 кг, поєдинки за 3-е місце
12:30жінки, суперлегкий вага, 48 кг, фінал
12:40чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, поєдинки за 3-е місце
13:00чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, фінал

КІННИЙ СПОРТ

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11:00виїздки, мікс, особиста першість, кваліфікація
11:00виїздки, мікс, командна першість, кваліфікація

ПЛАВАННЯ

13:00чоловіки, комплексне плавання, 400 м, попередні запливи
13:30жінки, батерфляй, 100 м, попередні запливи
13:50чоловіки, вільний стиль, 400 м, попередні запливи
14:20жінки, комплексне плавання, 400 м, попередні запливи
15:05чоловіки, брас, 100 м, попередні запливи
15:25жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м, попередні запливи

СОФТБОЛ

4:00жінки AUS – CAN груповий раунд
8:30жінки USA – MEX груповий раунд
14:00жінки JPN – ITA груповий раунд

СТРІЛЬБА

2:30жінки, гвинтівка пневматична, 10 м, кваліфікація
4:45жінки, гвинтівка пневматична, 10 м, фінал
7:00чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м, кваліфікація
9:30чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м, фінал

ПАЛЬБА З ЛУКА

3:30мікст, командна першість, 1/8 фіналу
8:15мікст, командна першість, 1/4 фіналу
8:15мікст, командна першість, 1/2 фіналу
8:15мікст, командна першість, матч за 3-е місце
8:15мікст, командна першість, фінал

ТЕНІС

5:00чоловіки, одиночний розряд, раунд I
5:00жінки, одиночний розряд, раунд I
5:00чоловіки, парний розряд, раунд I
5:00жінки, парний розряд, раунд I

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

3:00чоловіки, одиночний розряд, попередній раунд
3:00жінки, одиночний розряд, попередній раунд
3:00змішані пари, 1/8 фіналу
8:15чоловіки, одиночний розряд, раунд I
8:15жінки, одиночний розряд, раунд I
13:30чоловіки, одиночний розряд, раунд I
13:30жінки, одиночний розряд, раунд I

ТХЕКВОНДО

4:00жінки, до 49 кг, 1/8 фіналу
4:15чоловіки, до 58 кг, 1/8 фіналу
8:00жінки, до 49 кг, 1/4 фіналу
8:15чоловіки, до 58 кг, 1/4 фіналу
10:00жінки, до 49 кг, 1/2 фіналу
10:15чоловіки, до 58 кг, 1/2 фіналу
13:00жінки, до 49 кг, втішні поєдинки
13:15чоловіки, до 58 кг, втішні поєдинки
14:00жінки, до 49 кг, поєдинки за 3-е місце
14:15чоловіки, до 58 кг, поєдинки за 3-е місце
16:00жінки, до 49 кг, фінал
16:15чоловіки, до 58 кг, фінал

ВАЖКА АТЛЕТИКА

3:50жінки, 49 кг, група В
7:50жінки, 49 кг, фінал, група А

ФЕХТУВАННЯ

3:00жінки, шпага, особиста першість, 1/32 фіналу
3:55чоловіки, шабля, особиста першість, 1/32 фіналу
4:50жінки, шпага, особиста першість, 1/16 фіналу
5:45чоловіки, шабля, особиста першість, 1/16 фіналу
6:40жінки, шпага, особиста першість, 1/8 фіналу
7:35чоловіки, шабля, особиста першість, 1/8 фіналу
8:30жінки, шпага, особиста першість, 1/4 фіналу
9:25чоловіки, шабля, особиста першість, 1/4 фіналу
12:00жінки, шпага, особиста першість, 1/2 фіналу
12:45чоловіки, шабля, особиста першість, 1/2 фіналу
13:30жінки, шпага, особиста першість, поєдинок за 3-е місце
14:15чоловіки, шабля, особиста першість, поєдинок за 3-е місце
15:00жінки, шпага, особиста першість, фінал
15:45чоловіки, шабля, особиста першість, фінал

ФУТБОЛ

10:30жінки CHI – CAN Група E
11:00жінки CHN – ZAM Група F
11:30жінки SWE – AUS Група G
13:30жінки JPN – GBR Група E
14:00жінки NED – BRA Група F
14:30жінки NZL – USA Група G

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

3:30чоловіки JPN – AUS Група A
4:00чоловіки NZL – IND Група A
5:45чоловіки NED – BEL Група B
6:00чоловіки ARG – ESP Група A
12:30чоловіки GBR – RSA Група B
13:00чоловіки CAN – GER Група B
14:45жінки NED – IND Група A
15:15жінки IRL – RSA Група A

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