Розклад Олімпіади-2020 на 24 липня

Велоспорт у Токіо / Фото: AFP
У суботу на Олімпійських іграх в Токіо на нас чекає наступна програма змагань.
БАДМІНТОН
|3:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
|3:00
|жінки, одиночний розряд, груповий етап
|3:00
|чоловіки, парний розряд, груповий етап
|3:00
|жінки, парний розряд, груповий етап
|3:00
|змішаний розряд, груповий етап
|12:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
|12:00
|жінки, одиночний розряд, груповий етап
|12:00
|чоловіки, парний розряд, груповий етап
|12:00
|жінки, парний розряд, груповий етап
|12:00
|змішаний розряд, груповий етап
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|4:15
|жінки RUS – JPN груповий раунд
|4:40
|жінки CHN – ROU груповий раунд
|5:35
|чоловіки POL – LAT груповий раунд
|6:00
|чоловіки CHN – SRB груповий раунд
|8:00
|жінки RUS – CHN груповий раунд
|8:25
|жінки ROU – JPN груповий раунд
|9:00
|чоловіки RUS – CHN груповий раунд
|9:25
|чоловіки SRB – NED груповий раунд
|11:30
|жінки ITA – MGL груповий раунд
|11:55
|жінки USA – FRA груповий раунд
|12:40
|чоловіки LAT – BEL груповий раунд
|13:05
|чоловіки JPN – POL груповий раунд
|15:00
|жінки MGL – USA груповий раунд
|15:25
|жінки FRA – ITA груповий раунд
|16:00
|чоловіки NED – RUS груповий раунд
|16:25
|чоловіки BEL – JPN груповий раунд
БОКС
|5:00
|жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
|5:00
|чоловіки, 2-ий напівсередній, 69 кг, 1/16 фіналу
|5:00
|чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/16 фіналу
|5:00
|чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
|11:00
|чоловіки, 2-ий напівсередній, 69 кг, 1/16 фіналу
|11:00
|чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/16 фіналу
|11:00
|чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/8 фіналу
ВЕЛОСПОРТ
|5:00
|чоловіки, шосе, групова гонка, фінал
ВОДНЕ ПОЛО
|8:00
|жінки CAN – AUS Група A
|9:30
|жінки RSA – ESP Група A
|12:20
|жінки JPN – USA Група B
|13:50
|жінки CHN – RUS Група B
ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|чоловіки ITA – CAN Група А
|5:05
|чоловіки BRA – TUN Група В
|8:20
|чоловіки RUS – ARG Група В
|10:25
|чоловіки JPN – VEN Група А
|13:40
|чоловіки POL – IRI Група А
|15:45
|чоловіки USA – FRA Група В
ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|жінки, груповий раунд
|3:00
|чоловіки, груповий раунд
|9:00
|жінки, груповий раунд
|9:00
|чоловіки, груповий раунд
|14:00
|жінки, груповий раунд
|14:00
|чоловіки, груповий раунд
ГАНДБОЛ
|3:00
|чоловіки NOR – BRA Група A
|5:00
|чоловіки FRA – ARG Група A
|8:15
|чоловіки SWE – BRN Група B
|10:15
|чоловіки GER – ESP Група A
|13:30
|чоловіки POR – EGY Група B
|15:30
|чоловіки DEN – JPN Група B
СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА
|4:00
|чоловіки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 1
|8:30
|чоловіки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 2
|13:30
|чоловіки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 3
АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
|2:30
|жінки, одинак, втішні заїзди
|3:00
|чоловіки, одинак, втішні заїзди
|3:30
|жінки, двійка парна, втішні заїзди
|3:40
|чоловіки, двійка парна, втішні заїзди
|3:50
|жінки, двійка орні без рульового, попередні заїзди
|4:20
|чоловіки, двійка орні без рульового, попередні заїзди
|4:50
|жінки, двійка парна, легка вага, попередні заїзди
|5:20
|чоловіки, двійка парна, легка вага, попередні заїзди
|5:50
|жінки, четвірка орні без рульового, попередні заїзди
|6:10
|чоловіки, четвірка орні без рульового, попередні заїзди
ДЗЮДО
|5:00
|чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, попередній раунд
|5:10
|жінки, суперлегкий вага, 48 кг, 1/16 фіналу
|5:20
|чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, 1/16 фіналу
|6:20
|жінки, суперлегкий вага, 48 кг, 1/8 фіналу
|6:30
|чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, 1/8 фіналу
|7:20
|жінки, суперлегкий вага, 48 кг, 1/4 фіналу
|7:40
|чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, суперлегкий вага, 48 кг, втішні поєдинки
|11:15
|чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, втішні поєдинки
|11:35
|жінки, суперлегкий вага, 48 кг, 1/2 фіналу
|11:50
|чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, 1/2 фіналу
|12:10
|жінки, суперлегкий вага, 48 кг, поєдинки за 3-е місце
|12:30
|жінки, суперлегкий вага, 48 кг, фінал
|12:40
|чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, поєдинки за 3-е місце
|13:00
|чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг, фінал
КІННИЙ СПОРТ
|11:00
|виїздки, мікс, особиста першість, кваліфікація
|11:00
|виїздки, мікс, командна першість, кваліфікація
ПЛАВАННЯ
|13:00
|чоловіки, комплексне плавання, 400 м, попередні запливи
|13:30
|жінки, батерфляй, 100 м, попередні запливи
|13:50
|чоловіки, вільний стиль, 400 м, попередні запливи
|14:20
|жінки, комплексне плавання, 400 м, попередні запливи
|15:05
|чоловіки, брас, 100 м, попередні запливи
|15:25
|жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м, попередні запливи
СОФТБОЛ
|4:00
|жінки AUS – CAN груповий раунд
|8:30
|жінки USA – MEX груповий раунд
|14:00
|жінки JPN – ITA груповий раунд
СТРІЛЬБА
|2:30
|жінки, гвинтівка пневматична, 10 м, кваліфікація
|4:45
|жінки, гвинтівка пневматична, 10 м, фінал
|7:00
|чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м, кваліфікація
|9:30
|чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м, фінал
ПАЛЬБА З ЛУКА
|3:30
|мікст, командна першість, 1/8 фіналу
|8:15
|мікст, командна першість, 1/4 фіналу
|8:15
|мікст, командна першість, 1/2 фіналу
|8:15
|мікст, командна першість, матч за 3-е місце
|8:15
|мікст, командна першість, фінал
ТЕНІС
|5:00
|чоловіки, одиночний розряд, раунд I
|5:00
|жінки, одиночний розряд, раунд I
|5:00
|чоловіки, парний розряд, раунд I
|5:00
|жінки, парний розряд, раунд I
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
|3:00
|чоловіки, одиночний розряд, попередній раунд
|3:00
|жінки, одиночний розряд, попередній раунд
|3:00
|змішані пари, 1/8 фіналу
|8:15
|чоловіки, одиночний розряд, раунд I
|8:15
|жінки, одиночний розряд, раунд I
|13:30
|чоловіки, одиночний розряд, раунд I
|13:30
|жінки, одиночний розряд, раунд I
ТХЕКВОНДО
|4:00
|жінки, до 49 кг, 1/8 фіналу
|4:15
|чоловіки, до 58 кг, 1/8 фіналу
|8:00
|жінки, до 49 кг, 1/4 фіналу
|8:15
|чоловіки, до 58 кг, 1/4 фіналу
|10:00
|жінки, до 49 кг, 1/2 фіналу
|10:15
|чоловіки, до 58 кг, 1/2 фіналу
|13:00
|жінки, до 49 кг, втішні поєдинки
|13:15
|чоловіки, до 58 кг, втішні поєдинки
|14:00
|жінки, до 49 кг, поєдинки за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, до 58 кг, поєдинки за 3-е місце
|16:00
|жінки, до 49 кг, фінал
|16:15
|чоловіки, до 58 кг, фінал
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|3:50
|жінки, 49 кг, група В
|7:50
|жінки, 49 кг, фінал, група А
ФЕХТУВАННЯ
|3:00
|жінки, шпага, особиста першість, 1/32 фіналу
|3:55
|чоловіки, шабля, особиста першість, 1/32 фіналу
|4:50
|жінки, шпага, особиста першість, 1/16 фіналу
|5:45
|чоловіки, шабля, особиста першість, 1/16 фіналу
|6:40
|жінки, шпага, особиста першість, 1/8 фіналу
|7:35
|чоловіки, шабля, особиста першість, 1/8 фіналу
|8:30
|жінки, шпага, особиста першість, 1/4 фіналу
|9:25
|чоловіки, шабля, особиста першість, 1/4 фіналу
|12:00
|жінки, шпага, особиста першість, 1/2 фіналу
|12:45
|чоловіки, шабля, особиста першість, 1/2 фіналу
|13:30
|жінки, шпага, особиста першість, поєдинок за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, шабля, особиста першість, поєдинок за 3-е місце
|15:00
|жінки, шпага, особиста першість, фінал
|15:45
|чоловіки, шабля, особиста першість, фінал
ФУТБОЛ
|10:30
|жінки CHI – CAN Група E
|11:00
|жінки CHN – ZAM Група F
|11:30
|жінки SWE – AUS Група G
|13:30
|жінки JPN – GBR Група E
|14:00
|жінки NED – BRA Група F
|14:30
|жінки NZL – USA Група G
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|3:30
|чоловіки JPN – AUS Група A
|4:00
|чоловіки NZL – IND Група A
|5:45
|чоловіки NED – BEL Група B
|6:00
|чоловіки ARG – ESP Група A
|12:30
|чоловіки GBR – RSA Група B
|13:00
|чоловіки CAN – GER Група B
|14:45
|жінки NED – IND Група A
|15:15
|жінки IRL – RSA Група A
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